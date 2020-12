Alemania vuelve a recomendar no viajar a Canarias por ser zona de riesgo

Las autoridades alemanas volvieron este viernes a incluir las Islas Canarias en su lista de zonas de riesgo por coronavirus a las que aconseja no viajar si no es para actividades esenciales.

Canarias vuelve a estar en la lista de lugares de riesgo para Reino Unido

El Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó hoy su recomendación de no desplazarse a España con esta inclusión de las Islas Canarias en su lista, que entrará en vigor el próximo día 20. Esta restricción se produce en un momento en el que Alemania también está bajo un confinamiento severo desde el pasado 13 de diciembre a causa del empeoramiento de su situación epidemiológica. En este sentido, el país germánico no ha prohibido viajar, pero no recomienda hacerlo siempre que no sea necesario.

Ahora, las autoridades alemanas han aconsejado lo mismo, pero en este caso para viajar a Canarias. Lo cierto es que las cifras de COVID-19 han sufrido un empeoramiento en las Islas durante los últimos meses debido a la incidencia de la pandemia en Tenerife. Este jueves, el Archipiélago sumó 238 contagios en un solo día y cinco fallecimientos. Del total de esta suma de nuevos casos diarios, 180 pertenecen a Tenerife, así como también cuatro de las cinco muertes notificadas.

No es la primera vez que el país germánico declara a Canarias zona de riesgo por la pandemia. Cuando Alemania decidió imponer una cuarentena a quien regresase de Canarias el pasado mes de octubre, las Islas tenían una incidencia acumulada en 14 días de 167,78 casos por 100.000 habitantes, ocho veces superior a la del país germano en aquella misma fecha (19,6 casos por 100.000). Ahora, las Islas tienen una IA de 124, 83 por 100.000 en el mismo periodo de tiempo.

Por otro lado, Alemania no es el único país que incluye al Archipiélago canario en el listado de lugares de Riesgo. El pasado 10 de diciembre, Reino Unido retiró a las Islas Canarias de la lista de lugares con los que tiene "corredores seguros" en medio de la pandemia de COVID-19.