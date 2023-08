Canarias arranca agosto con altos índices de ocupación hotelera y un repunte de las reservas de última hora

Julio fue un mes alentador para los establecimientos hoteleros y extrahoteleros asociados a Ashotel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según los datos recientes del Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible de la patronal hotelera. La media de ocupación alcanzó un prometedor 84,24%, lo que representa un aumento de tres puntos en comparación con julio de 2022 y un impresionante incremento de 16 puntos en relación con las reservas anticipadas a mitad de junio de este año. Este crecimiento considerable indica una clara tendencia de última hora en las reservas.

Con respecto a la provincia de Las Palmas aún se espera recuperar los datos prepandemia. En lo que va de año han experimentado un descenso del 2-3% de turistas extranjeros en la isla de Gran Canaria. En lo referente a las pernoctaciones aún se sitúan en un 11% menos que los datos prepandemia de 2019.

Según explica a este periódico José María Mañaricua, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), el objetivo principal este verano es recuperar los datos anteriores a la pandemia de 2020, algo que ha sucedido en islas como Fuerteventura y Lanzarote pero que aún no se termina de lograr en Gran Canaria.

En cuanto a las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las previsiones y datos son más que positivos. Tenerife lideró el ranking con la tasa de ocupación más alta, alcanzando el 84,66%. Le siguen El Hierro con un 79,57%, La Palma con un 74,68% y La Gomera con un 71,44%. Todas las islas experimentaron un aumento en sus ocupaciones medias en comparación con julio de 2022, donde Tenerife cerró con un 81% y La Gomera con un 67%. Aunque La Palma registró una caída del 87% al 75%, estas cifras aún superan los resultados de la encuesta realizada a mitad de junio.

Es importante destacar que La Palma continúa enfrentando un desafío con un volumen significativo de plazas cerradas en la zona turística de Puerto Naos debido a los gases emanados del volcán, lo que afecta la capacidad alojativa y tiene un impacto en la operativa de importantes turoperadores europeos que trabajan con la isla. Por otro lado, en La Gomera se ha sentido el impacto de la recesión del mercado alemán, que es su principal emisor extranjero.

En lo que respecta a las diferentes zonas de Tenerife, los establecimientos del sur experimentaron una ocupación media del 86,86%, un incremento de dos puntos en comparación con julio de 2022. En el norte, la ocupación fue del 77,98%, nueve puntos más que el año anterior, y en el área metropolitana, alcanzó el 65,37%, aumentando un punto.

Estos datos positivos son un buen augurio para el sector turístico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se ha beneficiado del impulso de las reservas de última hora y del crecimiento en la ocupación en varias de sus islas.

Para este mes de agosto recién iniciado, los encuestados mantienen hoy su volumen de reservas en la provincia al 82,5%. En Tenerife ese dato está ya al 82,8%, en La Palma al 77,9%, en a Gomera al 75,5% y en El Hierro al 69,3%.

Ashotel analiza estos datos con satisfacción, porque se han superado las expectativas desde principios de verano y ponen el foco en cómo han cambiado los hábitos en las reservas desde la pandemia de COVID. Son bastantes los establecimientos encuestados que comentan que el comportamiento de este verano está siendo “muy de última hora”, de modo que las reservas previas del principio del verano para meses posteriores distan notablemente de los resultados a cierre de mes. A pesar de la inflación que ha afectado mucho los costes de la operativa hotelera, las ganas de viajar se mantienen tras los años duros de 2020 y 2021, y en términos generales los turistas mantienen el gasto, aunque reduzcan un poco su estancia media.

Respecto a los principales mercados extranjeros, el alemán está algo resentido, por la recesión económica que vive el país, una circunstancia que se deja ver especialmente en La Gomera, mientras que el mercado británico experimenta un comportamiento positivo.

Por su parte, desde FETH reiteran su deseo de alcanzar los datos e ingresos anteriores a 2019, aunque insisten en que ha sido un año positivo, sobre todo en islas como Fuerteventura y Lanzarote.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.