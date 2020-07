Los sanitarios ganadores del sorteo 'Entra en fase tranquilidad' disfrutarán a partir de mañana de unas vacaciones en Canarias

La acción promocional impulsada por Turismo de Islas Canarias, entidad pública dependiente de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias que dirige Yaiza Castilla, en la que se sorteaban 30 vacaciones en el Archipiélago, finalizó con la participación de 516 profesionales de la salud que compartieron su comentario #participo en la cuenta oficial de Instagram de la marca Islas Canarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo estimular la demanda de viajes desde la Península y gira en torno al concepto de dejar atrás el estrés del trabajo del personal sanitario durante la pandemia y venir a descansar. Por eso, la acción para participar 'Entra en fase tranquilidad' buscaba llamar la atención a los interesados para que pasen de una fase complicada a otra más relacionada con la aspiración de descansar en un lugar tranquilo, como son las Islas Canarias.

El premio, consisten en un viaje para el ganador con su acompañante e incluye el traslado desde Madrid a Canarias y cinco noches de alojamiento en diferentes islas, para lo que se cuenta con la colaboración de los cabildos insulares; de los hoteles Hotel Lemon & Soul Cactus Garden (Meeting Point Hotels), Gold By Marina (Grupo Satocan), Beachfront Resort Lanzarote (Sands Beach), Iberostar Anthelia Selection (Iberostar) y Lopesan Baobab (Lopesan Hotel Group), que se ocupan de alojar a los premiados, así como de la compañía aérea Binter Canarias, que colabora con los traslados entre islas.

La publicación generó 859.566 impactos y registró 3.301 comentarios, muchos de ellos incluso procedentes de personas que no cumplían los requisitos pero que mencionaban a sus amigos sanitarios para avisarles y que participaran. Además, el tono de los comentarios fue muy positivo, sobre todo de agradecimiento, demostrando que este colectivo necesita descansar y que quieren desconectar. Es el caso de @larita.gr que comenta “Currando en dos hospitales y doblando guardias, necesito un descanso #participo”; @silviaruizcenteno “Gracias por reconocer el esfuerzo de todos los sanitarios #participo”; @alexfj007 “#participo, palabra que fue clave en toda esta tragedia, participar nunca fue tan importante. Muchas gracias”; @vperezalcaide “#participo muchas gracias por pensar en nosotros! Merecidas vacaciones”; @roussero51 “Muchisimas gracias… he tenido la suerte de ser una de las agraciadas. Comentar que después de trabajar estos meses en urgencias de La Fe (Valencia), agradezco este gran detale que me ha alegrado el verano. Muchas gracias; o @martinez_mirrui “Enhorabuena a los ganadores! A disfrutar del premio que os lo habéis ganado”.

La difusión que se le dio al sorteo, que estuvo activo entre el 3 y el 5 de julio, comprendió varias páginas de prensa escrita en cabeceras nacionales y en las redes sociales de la marca Islas Canarias para lograr la mayor participación.

Los 30 ganadores con sus acompañantes llegarán este miércoles a las Islas a disfrutar de su premio, al mismo tiempo que podrán comprobar las medidas de seguridad sanitaria implementadas en el sector turístico, siendo esta una acción más que se suma a la promoción de Canarias como destino seguro, transmitiendo confianza tras su reapertura al turismo.