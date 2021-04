Transformación digital y más innovación en Canarias para sostenerse como destino turístico tras el golpe de la COVID-19

¿Rellenar un formulario al llegar al hotel? Se trata de una práctica que el director del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Gonzalo Piernavieja, afirma que quedará obsoleta en un tiempo. La digitalización es una de las claves que marca la Unión Europea para emplear los fondos de recuperación económica que llegarán en los próximos meses. Avanzar hacia destinos turísticos inteligentes, es decir, innovadores, que incorporen la tecnología y más accesibles es uno de los objetivos junto al avance hacia la sostenibilidad que requiere esta actividad económica, golpeada por la COVID-19, para sostenerse en el tiempo. Con ello, profesionales del sector también apuntan a que el turista gana en calidad y que se pueden generar nichos de empleo ligados a la tecnología y a la innovación.

Incorporar a las universidades en el proceso, apostar por el capital humano y el bienestar de los residentes de un destino son algunas de las ideas en las que se ha incidido durante toda la semana en la feria Atlantur, en la que expertos y expertas en Turismo han repensado durante la semana sobre este sector. La profesional Ainhoa Raso, vicepresidenta de Innovación y Nuevos Desarrollos en Tourism Data Driven Solutions y organizadora del Fitur Talent explica a este periódico que ya las empresas del sector turístico están empleando la digitalización, pero algunas en un 30% y otras en un 90%. Entre las ventajas enumera acelerar los procesos y una mayor comodidad para los visitantes. “Antes, si tenías una empresa de actividades tenías que desplazarte al hotel a dejar el folleto para que los turistas te conocieran”, remarca, para añadir que ahora la digitalización permite contar con más información a través del móvil.

La digitalización la pueden incorporar todas las empresas implicadas. Desde una casa rural, un restaurante, a un hotel o una empresa de actividades. “Si tienes un negocio y no usas la digitalización, aunque no sea en un 100% estás muerto, porque nadie te ve, no eres visible”, apunta. Raso subraya que hay tecnología gratuita y otras muy baratas que permiten adaptarse. Pero, además, es una oportunidad de incorporar ideas innovadoras en estos tiempos de pandemia y de apostar por la formación vinculada con las nuevas tecnologías.

Raso expone como ejemplo de innovación la herramienta Hi+card, elaborada por una empresa canaria y que hace de tarjeta sanitaria universal. En ella se pueden incorporar los datos médicos que el usuario considere como qué medicamentos toma, cuál es su grupo sanguíneo, entre otras cuestiones imprescindibles, de manera que si le ocurre algo en un país, los sanitarios sepan qué patologías tiene, si así lo decide incorporar el usuario. Cuenta además con un apartado COVID, para incluir las PCR, test de antígenos o la vacuna, pero de momento está oculto hasta que la UE decida sobre el pasaporte verde.

¿Pasaporte verde europeo?

El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, precisó en esta feria que en los próximos días se va a tratar el llamado pasaporte verde europeo. Según insistió, no se trataría de un pasaporte COVID. “Queremos que sea respetuoso con los derechos, con la privacidad”, afirmó el eurodiputado. Además, sostuvo que otra de las claves es que “no sea discriminatorio”, de manera que no se empleen esos datos a ningún otro efecto que el de estimular la circulación de personas y que sea por un período de tiempo, apuntó.

López Aguilar defiende que este pasaporte pueda estar listo en el mes de junio. “Es imprescindible para que Canarias vea la luz al final del túnel”, añadió.

¿Uso de los datos?

La digitalización en el sector turístico conlleva a un mayor uso y almacenamiento de datos. Raso insiste en que esta cuestión no colisiona con el derecho a la privacidad, ya que los datos de los que dispondrá una empresa turística interesan como perfil y de forma genérica. La edad, las preferencias, la nacionalidad… para tener conocimiento sobre cómo es el mercado que acude a ese destino o establecimiento. “Conocer su target y mejorar la experiencia del visitante”, remarca.

El hecho de que las empresas incorporen herramientas de big data también modifica el mercado tradicional de Canarias basado en la presencia de turoperadores que preparan el paquete turístico por otro más directo. “La digitalización elimina la intermediación que no te aporta valor. Hay intermediarios que en un momento dado sí te permiten alcanzar un mercado al que no llegas por un motivo y te lo cubren, pero la digitalización nos da automatización”, afirma.

Brecha digital

La experta recuerda que aún existe un perfil que aún no está familiarizado con la tecnología y la digitalización. Por ello, considera que debe existir un equilibrio y fórmulas que garanticen el acceso a estas personas tanto con información telefónica como presencial. Raso explica que aunque este perfil suele volar con paquetes turísticos reservados en agencias, ya se exige muchas veces disponer al menos de un correo electrónico al que enviar la información. Por lo que en mayor medida ya estas personas se están poniendo al día.

Gonzalo Piernavieja también subraya que uno de los problemas de Canarias ha sido la escasa tradición en innovación tecnológica, el vivir al día a día y no trabajar en el futuro. No obstante, ya se están dando pasos. En Baleares se ha creado una industria TIC en torno al sector, de manera que se han desarrollado software en gestión de reservas. La idea en Canarias es que se vaya superando esa barrera cultural a través de los clúster. “Requiere un cambio de chip”, pero “se empieza a ver dinamismo en la transición digital del modelo turístico”.