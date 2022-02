Un paseo por Nueva York a la caza del mejor hot dog de la ciudad

Nada más neoyorquino que hacer una parada y comerse un hot dog. El perrito caliente es uno de los iconos de la cocina rápida de la ciudad y se ha extendido a otras partes del mundo precisamente desde aquí. Las salchichas llegaron desde Europa de la mano de los emigrantes centro europeos (y por eso muchos de los locales que te proponemos tienen orígenes judíos) pero aquí se convirtieron en un verdadero icono que, en algunos lugares, superan por mucho la idea de la baja calidad de la comida rápida. Cuando empezábamos a escribir este listado nos enterábamos con tristeza del cierre de Bark Hot Dogs, un local de Brooklyn que, para nosotros, era un templo del perrito caliente. Pero aún hay mucho y muy bueno. No centramos en locales icónicos que están cerca de grandes lugares turísticos y que te ofrecen la posibilidad de probar este plato central de la poco reconocida y menospreciada cultura gastronómica norteamericana. En el mapa puedes ver la ubicación de los locales y las estaciones de metro más cercanas.

GUÍA VIAJAR AHORA DE NUEVA YORK

Saber más

Gray’s Papaya (Broadway, 2090; Tel: (+1) 212-799-0243; Metro parada 72 St –Líneas 1, 2 y 3).- Un mito que va más allá de lo gastronómico. Este sencillo restaurante es famoso en la Gran Manzana por la calidad y el buen precio de sus hot dogs (hay un menú que ofrecen jugo de papaya y dos perritos por poco menos de siete dólares). El secreto es la calidad de sus salchichas y el uso de la plancha, algo que se agradece (nada de salchichas hervidas). La especialidad de la casa es la salchicha con mostaza de Dijon, col fermentada y salsa de pepinos (Relish), pero hay muchísima variedad de combinaciones, salsas y toppings (como la famosa cebolla con una sabrosísima salsa de tomate –NY Onion-). El Gray’s Papaya es también un restaurante con muchísima presencia en la cultura popular y ha aparecido en multitud de películas y series. Tienen otro local en la Octava avenida (número 612), pero el tradicional es el de Broadway.

Papaya King (East 86th Street, 179; Tel: (+1) 212-369-0648; Metro parada 86th –Líneas 4, 5 y 6).- Es uno de los locales con mayor solera de la ciudad y cuenta con más de nueve décadas a cuestas –el Gray’s Papaya surgió de una escisión de socios). El local original de este restaurante de comida rápida es el que se encuentra en Upper East Side pero también tienen otro en el número en St Marks Place. Los clásicos del lugar son los perritos con Chucrut y mostaza y los NY Onion (salsa de cebollas), pero la carta es amplia (bacon, pepinillos, chile con carne…). Dos perritos y el clásico jugo de papayas y frutas tropicales cuestan unos 7 dólares. Si añades unas papas fritas y un postre no llega a los 10.

Nathan's Famous (Surf Avenue, 1310 –Brooklyn-; Tel: (+1) 718-333-2202; Metro parada Coney Island - Stillwell Av –Líneas D, F, N, Q-).- World famous frankfurters since 1916. Solera en otro de los locales históricos de la ciudad de Nueva York. Hoy esta marca no sólo se ha convertido en una franquicia con varios locales en Nueva York, cientos en Estados Unidos y algunos fuera del país. También se pueden comprar sus salchichas en los supermercados. Pero el local de Surf Avenue, a dos pasos de Coney Island Beach, no sólo es el primero sino que también es una excelente excusa para visitar esta parte de la ciudad y ver lugares como la playa o el famoso Luna Park, uno de los parques de atracciones más veteranos del mundo (si contamos con los 46 años de historia del viejo Astroland). En lo que respecta a las especialidades de Nathan’s Famous, el perrito tradicional (kétchup y mostaza) es brutal pero le puedes añadir otros toppings como queso, chili con carne, panceta, chucrut o incluso con gambas. Un perrito tradicional, una bebida y una porción de papas cuestan en torno a los 14 dólares.

Shake Shack (Varias localizaciones).- El sueño americano convertido en realidad. La historia de esta cadena comenzó de manera humilde en 2001 (o sea antes de ayer) en forma de carrito en el Madison Square Garden y ahora cuenta con más de 30 locales en la gran manzana (en el mapa te mostramos algunos de los más céntricos). La especialidad más celebrada de la casa es el Shack-cago Dog. Esta delicia está hecha con salchichas de primerísima calidad (con carne 100% libre de hormonas y otras porquerías) con cebolla, sal de apio, pepinillos, jalapeños frescos, tomate y la mostaza Shake Shack, uno de los secretos de la casa. Es una verdadera delicia que hay que probar si se visita Nueva York. Según muchos críticos, esta cadena presume de las mejores hamburguesas de la ciudad, pero eso es ya otra historia.

Crif Dog (Saint Marks Place, 113; Tel: (+1) 646-922-8524; Metro parada Astpr Place –Líneas R y W) Para sibaritas y amantes de la innovación. La carta de perritos de esta pequeña franquicia (también tiene un local en Queens) cuenta con ingredientes atrevidos como la salsa teriyaki o el aguacate (como los fantásticos completos chilenos) y otros más tradicionales como el chili con carne, los jalapeños o la mahonesa. La carta es corta, pero genial y puedes añadir una buena variedad de toppings. Nosotros probamos el chilli dog (chile, cebolla caramelizada y mostaza) y el Tsunami (salsa teriyaki, bacon, piña y cebollinos). Imprescindibles las tater tots, pequeñas bolitas de papa fritas y cubiertas de queso cheddar.

Katz’s Delicatessen (East Houston Street, 205; Tel: (+1) 212-254-2246; Metro parada 2nd Avenue –Línea F-) Este restaurante de origen judío del Lower East tiene un completo menú que incluye carnes, sopas o fantásticos sándwiches de pastrami que se cuentan entre los mejores de la ciudad. Pero también son famosos sus frankfurters hechos siempre a la parrilla. La opción más sencilla es el hot dog con mostaza especiada… Una verdadera pasada. Este lugar ha servido de escenario en múltiples películas y series de televisión, pero se hizo particularmente famoso por la escena de la película Cuando Harry encontró a Sally en la que Meg Ryan finge un orgasmo mientras se come un sándwich de pastrami.

Brooklyn Dinner (West 43rd Street, 155; Tel: (+1) 212-265-5400); Metro parada Times Square –Líneas N, Q, R, S,W,1, 2, 3 y 7).- Uno de los mejores hot dogs de la ciudad según el mismísimo New York Times –y en un local chulísimo al estilo de los años 50-. Hay otro local en el número 212 de la West 57th (Metro parada 57th –Líneas N, Q,W,R-) justo en el extremo sur de Central Park. La especialidad de la casa es el perrito con relish de pepino, chucrut, cebolla frita y salsa de la casa (15-bite Hot Dog). Merece la pena probarlo.

Fotos bajo Licencia CC: Tredok; Tony Fischer; Rian Castillo; ajay_suresh; Ronny