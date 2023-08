Seis planes de otoño para una escapada en España

Naturaleza, gastronomía, cultura, arqueología… La llegada del otoño es el momento ideal para encontrarse con especies paradigmáticas de la fauna ibérica como el oso o el ciervo o ver como algunos bosques se tiñen de amarillo y rojo creando paisajes brutales. Después de los calores del verano también es el momento de disfrutar de los primeros vinos jóvenes de temporada, una oportunidad para disfrutar de la gastronomía tradicional de multitud de comarcas enológicas del país. Pero es que, también, el cambio de las estaciones fue un importante elemento simbólico que quedó plasmado en muchos monumentos a lo largo y ancho del país como sucede en lugares paradigmáticos como las Montañas Sagradas de Gran Canaria o los dólmenes de Antequera. Aprovechamos las particularidades del otoño para diseñar un pequeño calendario de escapadas que recorren algunos de los parajes más interesantes del país.

Sierra Morena y la berrea del ciervo (Jaén).- Por tierras del norte de Andalucía dicen que cuando al ciervo se le moja el lomo tras el verano se vuelve loco. Y eso es lo que pasa durante las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre. Con las primeras lluvias se activa el celo de una de las especies más espectaculares y emblemáticas de la fauna ibérica. El ciervo se convierte en una excusa para visitar una comarca única y, sorprendentemente, poco conocida. Espacios naturales impresionantes como el propio Desfiladero de Despeñaperros o lugares únicos como el bosque de La Aliseda, el Castañar de Valdeazores o la Cascada de La Cimbarra. El reclamo de este inicio de otoño es poder ver al ciervo. Los mejores momentos son a primera hora de la mañana o bien entrada la tarde. Es muy fácil oírlos, pero para verlos lo mejor es contratar alguna excursión de avistamiento. Nosotros pudimos verlos en La Aliseda (JA-7100) y en las inmediaciones del Cortijo de Las Tinajuelas y el Río Despeñaperros (J-6110). Este rincón de España ofrece mucho más que naturaleza. En el propio entorno del parque natural podemos visitar estaciones con pinturas rupestres (Pinturas de Los Gatos, Cueva de los Muñecos), museos de sitio como el que rememora la batalla de Las Naves de Tolosa y multitud de restos de castillos y atalayas. Pero es que a dos pasos hay verdaderas joyas patrimoniales como el Castillo de Baños de La Encina o la ciudad romana de Cástulo.

Septiembre y Octubre: dos meses para ver osos en Somiedo (Asturias).- Desde finales de agosto, los osos se ponen las pilas y se ponen a comer como locos para preparar la llegada del invierno. El inicio del otoño (septiembre-octubre) es uno de los picos más altos para el avistamiento de esta especie paradigmática de la fauna española (el otro momento ideal para verlos es cuando se ‘despiertan’ en la primavera. Aquí hay que ir con guías especializados sí o sí, porque con ellos las posibilidades de ver a los bichos en acción se multiplican de manera exponencial. El oso es el rey de un complejo ecosistema en el que puedes ver ciervos, rebecos, águilas reales, jabalíes, gatos monteses y hasta lobos. Y unos bosques alucinantes donde mandan los hayedos, los robledales, los fresnos, los arces… El otoño es un buen momento para ver como el bosque toma esos colores fantásticos que van desde los amarillos al rojo intenso en un marco de prados verdes. La carretera de montaña SD-1 (desde el pueblo de Saliencia) te lleva hasta un precioso sistema de lagos de origen glaciar junto a las cimas que separan Asturias de León.

Este es también un espacio humano (aunque sea uno de los lugares con menor densidad de población de España). El propio pueblo de Pola de Somiedo es un buen lugar para ver arquitectura popular de la zona (y una iglesia del siglo XVIII muy bonita –San Pedro-) y visitar el Centro de Interpretación del Parque Nacional de Somiedo. Otros lugares muy interesantes para visitar son las Brañas, espacios ganaderos dotados de chozas con techos de paja destinados a alojar a ganados y pastores durante las diferentes estaciones del año. La más espectacular son las Brañas de Sousas (acceso desde Valle del Lago). Otro sitio interesante en la zona es el Parque de la Prehistoria de Teverga (AS-228) un curioso centro cultural donde puedes experimentar lo que era la vida en la prehistoria. Es un lugar genial para ir con niños y niñas.

Recibir el Otoño desde las Montañas Sagradas de Gran Canaria (Canarias).- La incorporación de las montañas sagradas de Gran Canaria como patrimonio mundial de la UNESCO ha puesto a la isla en el mapa de la arqueoastronomía mundial. La isla es un paraíso para los amantes de la arqueología con más de un millar de yacimientos en apenas algo más de 1.500 kilómetros cuadrados. La isla cuenta con muchísimos atractivos naturales, playas, pueblos y la potencia de un destino de ciudad como Las Palmas de Gran Canaria: pero si sólo vas a ver arqueología no te va a dar con una semana de estancia. Es una locura. Los marcadores astronómicos se encuentran repartidos por toda la isla. El conjunto paradigmático es Risco Caído (puedes visitar una réplica exacta en la localidad de Artenara –Camino de la Cilla, 17-) pero los dos ‘yacimientos estrella’ para disfrutar del equinoccio de Otoño son el Roque Bentayga (GC-671) y la Necrópolis de Arteara (GC-60). Otros lugares imprescindibles de la arqueología local son la Cueva Pintada de Gáldar (Audiencia, 2 –Gáldar-), la Necrópolis del Maipez (Capín, sn –Agaete-), el Cenobio de Valerón (GC-291 –Santa María de Guía-) o la Fortaleza de Ansite (GC-651 –Santa Lucía de Tirajana-). Tampoco dejes de visitar el Museo Canario (Dr. Verneau, 2) en Las Palmas de Gran Canaria donde se guardan las colecciones arqueológicas de la isla.

Otoño puro en el Hayedo de la Tejera Negra (Guadalajara).- Para llegar hasta aquí hay que acercarse hasta el pueblo de Riaza, uno de los conjuntos urbanos medievales mejor conservados de las sierras segovianas. Aquí vas a encontrar una curiosa Plaza Mayor circular, una bonita iglesia renacentista (Nuestra Señora del Manto), un buen número de casas de piedra con muchos siglos encima y un entorno espectacular. A partir de aquí hay que internarse por las carreteras de montaña (SG-V-1111; SG-145; CM-1006 y GU-146) para ir descubriendo los valores medioambientales y culturales de un trozo de España realmente fascinante. Aquí tienes una de las mejores iglesias románicas de España (San Pedro de Grado del Pico), las ruinas de la ciudad celtíbera y romana de Tiermes o el Castillo de Galve de Sorbe para ir abriendo boca antes de visitar uno de los hayedos más importantes de la Península Ibérica. En La Tejera Negra te vas a encontrar con un bosque de hayas bien conservado que se refugió en las zonas más inaccesibles de la sierra y que poco a poco se va desparramando y rebasando las 400 hectáreas originales. Hay dos senderos circulares (6 y 21 kilómetros) que te van a permitir descubrir un ecosistema complejo donde manda el hayedo pero que también deja hueco a especies emblemáticas como el roble, el acebo o el tejo. Aquí también hay un bicherío importante: corzos, gatos monteses, jabalíes, zorros, milanos, águilas reales y lobos que rara vez se dejan ver.

Disfrutar del vino joven en la Ribera Sacra (Ourense).- En el tercer fin de semana de noviembre el pueblo de A Texeira celebra una fiesta gastronómica centrada en uno de los productos estrella de estos pagos a orillas del Sil: el vino. La Fiesta do Viño Joven es una magnífica oportunidad para acercarse hasta la Ribeira Sacra y descubrir uno de los paisajes culturales más fascinantes del país. En esta fiesta se bebe bien, se come mejor y se baila y se canta. Y también se aprovecha la situación para ir visitando los diferentes lugares de interés de la comarca. Joyas históricas como el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil o el Convento de Santa Cristina de Ribas de Sil, maravillas naturales como el Castaño de Entrambosríos y los bosques de las Fervenzas do Cachón y flipar con la red de miradores que permite ver desde diferentes perspectivas el espectacular cañón excavado por el Río Sil.

Un solsticio de invierno mágico en Antequera (Málaga).- Cada 21 de diciembre (a eso de las 14 horas) el sol tiene una cita milenaria con el Tholos de El Romeral, uno de los magníficos monumentos funerarios megalíticos de la ciudad de Antequera. El fenómeno se repite los días 2 y 23 de diciembre y la luz inunda el largo corredor del túmulo y tras recorrer más de 26 metros ilumina una pequeña sala con falsa bóveda que, durante el resto del año, está totalmente a oscuras. No es una casualidad. Esta pequeña cita anual con la luz se viene repitiendo desde hace más de 4.500 años poniendo de manifiesto el conocimiento del movimiento estacional de los astros de los hombres y mujeres de la Prehistoria. El conjunto megalítico de Antequera comprende hasta tres grandes monumentos funerarios megalíticos (el propio El Romeral, el Dolmen de Menga –el más grande de Europa- y el Dolmen de Viera –este está orientado hacia los equinoccios-) situados en las afueras de una ciudad monumental con multitud de lugares para ver (una alcazaba de origen árabe, iglesias, palacios). Otro lugar muy cercano que habría que incluir en una visita al lugar es El Torcal, un espacio natural de gran belleza geológica.

Fotos bajo Licencia CC: Carmelo Peciña; Noel Feans; Ashley Van Haeften; Raúl Hidalgo; Rafael Chamorro fotografía