Berdi Pérez: "La temporada fue excelente y estamos encantados con Casimiro"

El director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Bernardino Pérez (Berdi), ha calificado de "excelente" la temporada hecha por el conjunto entrenado por Luis Casimiro, a quien quieren renovar porque están "encantados" con él.



"El equipo ha competido en Supercopa, Liga Endesa, Copa del Rey y Eurocup, y destacaría el hecho de habernos clasificado para la próxima Euroliga por vez primera en nuestra historia, así como haber alcanzado el cuarto puesto liguero", ha señalado.



En el apartado contrario, Berdi Pérez también ha resaltado dos aspectos.



"Lo peor han sido los numerosos viajes que hemos tenido que realizar, que han supuesto un tremendo desgaste para el grupo, así como las ventanas FIBA, que nos han perjudicado bastante" (en una de ellas se lesionó de gravedad el alero sueco Marcus Eriksson), ha comentado.



De igual forma, el ejecutivo de la entidad isleña también ha citado entre los hechos negativos la prematura rescisión de contrato del alero norteamericano Shaq McKissic, quien "se autoexpulsó" del grupo tras realizar unas duras manifestaciones públicas contra Casimiro, según ha considerado.



Pérez, que trabaja intensamente de cara a la próxima campaña, ha revelado que a la entidad grancanaria le gustaría seguir contando con el técnico manchego y con la mayoría de jugadores que integran la actual plantilla.



"Evidentemente, estamos encantados con el trabajo de Casimiro y ahora debemos sentarnos con él para hablar de su posible continuidad. En cuanto a la plantilla, no sé todavía qué jugadores tendremos la próxima temporada. Ya el año pasado se fueron muchos (un total de seis) y habrá que ver qué ocurre ahora", ha señalado.



Por ello, el director deportivo del Gran Canaria no se aventura a pronunciarse sobare si se contará con un plantel competitivo para afrontar con ciertas garantías el debut en la Euroliga.



"Hay cosas que no dependen de mí, como el presupuesto que habrá para configurar la plantilla, y que espero conocer en breves fechas. En el club queremos seguir contando con muchos jugadores de este curso, y también tenemos presentes a Luke Nelson (escolta británico que estuvo cedido en el Real Betis), que ha hecho una buena campaña", ha indicado.



En cualquier caso, Berdi Pérez ha asegurado que en cuanto conozca el presupuesto definitivo tendrá "plena libertad" para confeccionar el plantel, como siempre ha ocurrido en su ya dilatada carrera profesional en los despachos.



Por otra parte, el director deportivo del Herbalife Gran Canaria no interpretó como una despedida las palabras de Casimiro, ayer en rueda de prensa, en la que deseó suerte al club y agradeció a los jugadores y a sus ayudantes haber puesto a la isla en el mapa de la Euroliga, así como a los periodistas locales por el respeto que le han dispensado.



"Luis Casimiro dijo que tendríamos que sentarnos a hablar y en eso estamos, aunque no puedo establecer aún el plazo para saber quién será nuestro entrenador para la próxima temporada. De momento, Luis sigue siendo nuestro técnico, porque al fin y al cabo la temporada de Liga 2017-18 no ha terminado", ha manifestado.