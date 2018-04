El Iberostar Tenerife se juega otra final ante el Fuenlabrada

El Iberostar Tenerife afronta este sábado un choque vital para seguir con opciones de estar en el playoffs por el título de Liga, no solo porque la victoria será importante para seguir ese grupo de candidatos, sino que además su rival de mañana, el Montakit Fuenlabrada, es un rival directo en esa misma ?guerra?.



Fotis Katsikaris podrá disponer de la totalidad de su plantilla, después de que el alero Kostas Vasileiadis se haya podido recuperar y este jueves se haya unido al grupo.



Lo cierto es que mañana, el grupo tinerfeño se juega la vida. Tras perder contra el Delteco GBC hace una semana, ahora ya no puede cede, más aún jugando como local, y ante un adversario que también lucha por el mismo objetivo.



Katsikaris ha insistido en el trabajo defensivo para poder superar al Montakit Fuenlabrada, un rival que el técnico destacó por el talento de sus jugadores.



Pero sabe que su equipo debe marcar el desarrollo del choque, saliendo muy concentrado desde los primeros instantes y así poder controlar el marcador.



Y es que a seis jornadas para terminar la fase regular no hay margen para las derrotas y, aunque el grupo ha mejorado respecto a los primeros encuentros de la segunda vuelta, aún le falta esa intensidad para volver a mostrarse como ese equipo ganador de la primera vuelta.



Atrás deben quedar los malos partidos, esos errores de concentración y a partir de mañana se tiene que ver a un Iberostar Tenerife diferente. Y dependerá del sacrificio de todos los jugadores que salgan a la cancha y de su mentalidad ganadora y ganas de alcanzar esos objetivos. Los veteranos deberán dar un paso hacia adelante y mostrar su mejor versión, esa que se les está exigiendo desde el banquillo.



Lo primero, como bien dijo el técnico en rueda de prensa, será ganar y luego intentar superar el basketaverage particular. Recordar que en el encuentro disputado en el pabellón Fernando Martín, de Fuenlabrada, el resultado fue de 79-68 para los del Che García.