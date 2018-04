Etxeberria: "Mi futuro es ir a León, no me voy a salir de ese guión"

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria, ha asegurado este jueves que se encuentra "muy contento" en la isla y se siente "valorado por el club", pero ha afirmado que no piensa en su posible renovación porque su "futuro es ir a León" y no se va a "salir de ese guión".



El técnico ha resaltado que su equipo ha tenido que "hacer muchas cosas bien" para colocarse a dos puntos de la promoción y que "cada partido es un mundo", sobre lo que ha advertido de que la Cultural Deportiva Leonesa, rival del próximo sábado, "tiene jugadores que se asociación bien".



"Todos los rivales son complicados por la igualdad de la categoría. Todos se están jugando algo, la Cultural Leonesa también. Tenemos que estar alerta, sabemos la situación del rival y lo que nos jugamos nosotros", ha añadido.



El técnico vasco ha insistido en que deberán "trabajar duro, con humildad y mucho esfuerzo", al tiempo que ha afirmado que siente que van a hacer "un buen partido".



"La Cultural está en la zona baja y afrontará el encuentro con confianza, tras ganar a un rival directo. Llegará con energía, pero como mínimo nos jugamos lo mismo", ha añadido.



También ha relatado que Bryan Acosta puede volver al once inicial tras cumplir sanción, aunque ha destacado que no va a dar "ninguna pista".



Además, ha comentado que Jorge Sáenz "evidentemente" tiene muchas opciones de jugar, para sustituir en la defensa al sancionado Aveldaño, igual que Filip Malbasic para ocupar el puesto del lesionado Samuele Longo.



"Paco Montañés lleva semanas entrenándose con intensidad y necesita ponerse a tono. Jugar un rato le ha dado confianza, está en la misma dinámica que sus compañeros, le veo mejor y nos puede dar desequilibrio", ha dicho sobre el jugador castellonense, que ha vuelto a jugar tras casi seis meses lesionado.

Bajas en el ataque

El CD Tenerife viajará a León para jugar el sábado ante la CyD Leonesa sin sus dos máximos goleadores, Samuele Longo y Juan Villar, por sus problemas físicos. Samuele Longo se ha quedado fuera de la lista de convocados por molestias en el hombro y de pubis, mientras que Juan Villar, que ya se había recuperado de su lesión muscular y que podía volver a la convocatoria, es baja por un esguince de tobillo.



Además, sigue estando lesionado el mediocentro Aitor Sanz, mientras que Samuel Camille se ha recuperado de su lesión y ha vuelto a la convocatoria. Vuelve a estar disponible tras cumplir sanción Bryan Acosta y se perderá el choque por acumulación de amarillas Lucas Aveldaño.



Dani Hernández, Ángel Galván; Cámara, Luis Pérez, Carlos Ruiz, Jorge Sánez, Iñaki Sáenz, Samuel Camille; Vitolo, Alberto, Bryan Acosta, Luis Milla; Suso Santana, Paco Montañés, Álex Mula, Tyronne, Juan Carlos; Víctor Casadesús y Malbasic, son los 19 convocados.