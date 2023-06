Traca final de O Son do Camiño con Maluma y Aitana como protagonistas y muchos conciertos por el Dia de la Música

El fin de semana llega con el primer gran festival del año en Galicia, O Son do Camiño de Santiago, que ya desde el pasado jueves congrega a 40.000 espectadores diarios atraídos por un cartel muy ecléctico y, sobre todo, por las ganas de vivir un gran evento al aire libre y empezar a tope el verano musical. Maluma y Aitana son los cabezas de cartel de viernes y sábado, respectivamente, pero hay mucho donde elegir. La música es la gran protagonista de la agenda semanal. El miércoles 21 se celebra el Día Europeo de la Música y hay muchos conciertos previstos por toda Galicia.

Por ejemplo, ese día la SGAE organiza en su sede de Santiago un evento con Blanco Palamera y Néboa, entre otros. Y esa misma jornada, la cantautora andaluza Vega llega a Ourense. Al día siguiente actuará en A Coruña. Por su parte, Jero Romero actuará el viernes 16 en el Teatro Jofre de Ferrol. En la misma fecha se celebra en Negreira el Festival Nicrarock, con un cartel integrado por Sés, Banda da Loba y Pauliña. Aparte de la música, en Santiago se celebra durante el fin de semana el final de la Semana Literaria SELIC con muchas actividades vinculadas al libro y el Riquela Club de la capital gallega acoge el miércoles 21 la final del certamen de slam poetry que se viene desarrollando durante los últimos meses. El verano ya está aquí y como veis las actividades al aire libre toman la escena cultural.

Música para todos los gustos en Son do Camiño. Santiago. Viernes 16 y Sábado 17

Son do Camiño marca el inicio del verano festivalero en Galicia y este año lo hace con un cartel donde será difícil que no encuentres algo que te gusta porque hay grupos de casi todos los estilos. El viernes el cartel lo encabeza Maluma y el sábado lo hace Aitana, pero en medio podrás ver a bandas como The Kooks, Kaiser Chiefs, Royal Blood, Duki o las gallegas Fillas de Cassandra y Dani, entre otras muchas propuestas. La fiesta está asegurada hasta bien entrada la madrugada y el ambiente será tan internacional como en anteriores ediciones. Las entradas están agotadas pero hay mucho trasiego en internet si se quiere conseguir algún pase. Aquí más info.

Vega en Ourense y A Coruña. Cafe Pop-Torgal y Garufa. Miércoles 21 y jueves 22

La cantante y compositora andaluza ofrecerá sendas actuaciones en el Cafe Pop-Torgal de Ourense y en la sala Garufa de A Coruña el miércoles 21 y el jueves 22, respectivamente. Vega tiene una trayectoria muy interesante durante estos últimos años en los que publica sus discos bajo su propio sello. Aquí entradas.

Dia de la Música. Varias ciudades. Miércoles 21 de junio

La celebración del Día Europeo de la Música este miércoles ofrece distintas posibilidades para acercarse a algún concierto gratuito. En Santiago, por ejemplo, la SGAE organiza varios conciertos en la terraza de su sede en el Parque de Vista Alegre. Blanco Palamera y Néboa serán algunos de los invitados. Aquí tenéis más info.

El Teatro Colón de A Coruña programa ese día un concierto (gratis pero con invitación) de PicoAmperio & LaMontagne. Aquí más info.

Y en Vigo habrá un concierto gratuito en la Porta do Sol con Nastasia Zürcher y la Beauty-Full Band. Aquí info.

Últimos días de la SELIC en Santiago. Praza da Quintana. Hasta el domingo 18

La Semana de la Lectura SELIC concluye este fin de semana en la Praza da Quintana de Santiago y lo hace con un programa muy cargado de charlas con escritores, paseos literarios, recitales poéticos, actividades infantiles y conciertos. Una buena forma de acercarse a las novedades literarias de una forma diferente. Aquí el programa.

Otras propuestas:

Sinfónica de Galicia y Zimmerman: el prestigioso violinista Frank Peter Zimmerman acompaña a la OSG el viernes 16 y el sábado 17 en sendos conciertos que tendrán lugar en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Aquí entradas:

Disney Rock Musical: los personajes de los cuentos infantiles se transforman por un día en cantantes y bailarines para ofrecer este musical que hará las delicias de los más pequeños. Será el domingo 18 en el Auditorio Mar de Vigo. Aquí entradas.

Final de Slam-Poetry: el pub Riquela de Santiago celebra la gran final del concurso de slam poetry que se viene desarrollando en la sala a lo largo de varios meses. Será el miércoles 21. Aquí entradas.

Nicrarock en femenino: el Parque do Coto de Negreira acoge este viernes 16 una nueva edición del festival Nicrarock que en esta ocasión cuenta con un cartel de mujeres formado por Sés, Banda da Loba y Pauliña. Entrada gratuita.