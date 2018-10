La Palma acogerá tres nuevos rodajes audiovisuales nacionales e internacionales

La Palma acogerá tres nuevos rodajes audiovisuales durante las próximas dos semanas. La cascada del Bosque de Los Tilos (San Andrés y Sauces), el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (El Paso), el Cubo de La Galga (Puntallana) y el Roque de los Muchachos (Garafía) son las localizaciones elegidas por las respectivas productoras, que han contado con la asistencia técnica de la oficina de La Palma Film Commission, se informa en nota de prensa

La consejera insular de Turismo, Alicia Vanoostende, destaca la labor de promoción que La Palma Film Commission está realizando para que la isla mantenga su atractivo como plató natural para rodajes. “Estas tres últimas grabaciones da continuidad a la llegada de proyectos audiovisuales a la isla, que alcanza la cifra de 42 desde que en abril de 2015 se pusiera en marcha esta oficina dependiente del Cabildo”, apunta.

El primero de los proyectos es la grabación de la cabecera del conocido reality show britanico I´m a celebrity, get me out of here (Soy una celebridad, sáquenme de aquí) de la cadena ITV Media, emitido por primera vez en el año 2002, en el que las celebridades deben convivir en una jungla en condiciones con pocas comodidades.

El rodaje, que moviliza a alrededor de 40 personas, corre a cargo de la productora de servicios canaria Canary Film Locations y se ha procedido a la contratación de personal local.

El segundo de los proyectos corresponde a la campaña de publicidad Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas) a cargo de la productora catalana Blua Producers en la que una excursionista, Alicia, recorre los senderos de la isla descubriendo al espectador sus maravillosos paisajes.

El tercero, y último, de los proyectos corresponde a la grabación del spot Soundfullness de la productora Taller de Fieras S. L que consiste en la grabación de un vídeo de relajación de una hora de duración. Para este rodaje se ha elegido la localización de la cascada de los Tilos.