NC en Los Llanos califica de “desastre” la ejecución de las inversiones reales del presupuesto municipal de 2017

Miguel Ángel Pulido, coordinador de Nueva Canarias en La Palma.

El coordinador local de Nueva Canarias (NC) en Los Llanos de Aridane, Miguel Ángel Pulido, ha asegurado que “el grado real de ejecución de los gastos incluidos en el proyecto presupuestario municipal de 2017, en los capítulos del I al VII, se reducen al 62,4% y, en el caso de las inversiones reales, a sólo el 27,2”. Al efecto, afirma que “el cierre del ejercicio presupuestario viene a confirmar un desastre de ejecución y gestión”.

En una nota de prensa sobre “el grado de ejecución de los presupuestos municipales de 2017 en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el coordinador de Nueva Canarias ha criticado “la gestión económica del Consistorio pues, por un lado, a estas alturas del año todavía no se ha aprobado el presupuesto para el presente ejercicio, y por otro, la institución local culminó el cierre del ejercicio del presupuesto de gastos de 2017 habiendo ejecutado realmente tan sólo un 62,4%”.

En ese sentido, Miguel Ángel Pulido ha precisado que tales cifras "corresponden a las obligaciones reconocidas, esto es al gasto realmente autorizado, de acuerdo con los datos publicados en el portal de transparencia del propio Ayuntamiento, un indicativo que se reduce al 27,2% en el caso de las inversiones, pues de los 4,57 millones de euros previstos para invertir en el municipio sólo se han gastado 1,24 millones de euros”.

Para Nueva Canarias “resulta inadmisible que estos recursos se queden ociosos en las cuentas corrientes de la entidad, cuando deberían haberse utilizado para mejorar las infraestructuras y equipamientos municipales, generando actividad económica y creando empleo para los muchos parados con los que cuenta el municipio”.

Pulido opina que “el Gobierno local del Partido Popular no puede presumir de ejecución y mucho menos de buena gestión, especialmente en lo que concierne a las inversiones”. Y, añade, “que el gobierno local no venga con excusas porque los datos publicados demuestran un desastre en la ejecución presupuestaria de 2017".

Todo ello, según el dirigente de Nueva Canarias, por “la tardía" aprobación del presupuesto municipal de 2017 y una manifiesta falta de capacidad en la gestión de las distintas áreas municipales por parte de los populares”. Igualmente, recuerda que “ya el Ayuntamiento cerró su ejercicio en 2016 con un remanente de crédito en el capítulo de inversiones de dos millones de euros”.

“Eso sí”, ha reconocido el dirigente de NC, “la ejecución de la liquidación de ingresos por los impuestos directos que pagamos todos supera las previsiones, pues según el portal de transparencia de los 4,54 millones de euros previstos inicialmente, se ha cerrado el ejercicio con más de 5,86 millones de euros de derechos reconocidos netos. Esto viene a demostrar que para recaudar sí se da prisa el equipo de Gobierno, aunque sepa que no vaya a gastar todo lo que podría, porque si lo gasta no podrían adelantar deuda a los bancos y vendernos que tienen un ayuntamiento saneado. Todo ello, a costa de sablear a los vecinos y no invertir en la mejora del municipio”.