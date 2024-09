Novelda comença les obres per a la conversió en zona de vianants de huit carrers del barri antic

L'Ajuntament de Novelda iniciarà en breu la segona fase del projecte per a la reconversió en vies de plataforma única de preferència per als vianants de diversos carrers del barri antic de municipi, una actuació que persegueix aconseguir espais urbans més segurs, accessibles i sostenibles.

La regidora d'Urbanisme, Isabel Miralles, ha presentat la iniciativa que, amb un pressupost de 770.699 euros, subvencionada amb 400.000 euros per l'IVACE, arribarà en aquesta segona fase als carrers Menéndez Pelayo, Santa Teresa, Santa Faç, Sant Rafael, L'Escola, Bailèn, Vázquez de Mella i Espoz i Mina, totes elles situades en el cas històric del municipi i sobre les que s'actuarà per a donar “solució a uns carrers molt estrets, en les quals el desplaçament no és segur ni per a vianants ni per a vehicles, amb l'objectiu de facilitar una mobilitat sostenible”.

El projecte, redactat per l'empresa IPSUM i que serà executat per la mercantil Contractes i Vials de Llevant, contempla no sols la conversió en zones de preferència per als vianants d'aquestes vies amb asfalt imprés que, de façana a façana, delimitarà amb diferents colors els espais per a vehicles i vianants, sinó també una intervenció integral en la xarxa d'aigua potable, substituint el fibrociment per tub de conducció dúctil; la modernització del sanejament, amb la millora de les conduccions de clavegueram per a agilitzar l'evacuació d'aigües pluvials; la intervenció sobre l'enllumenat públic, amb la instal·lació de lluminàries tipus led, la renovació de la senyalització vertical i horitzontal de trànsit i la instal·lació de mobiliari urbà.

A més aquesta prevista una actuació especial al parc que delimita els carrers Vázquez de Mella i Espoz i Mina, on s'instal·laran jocs infantils i inclusius, i també una intervenció per a la creació d'escocells i plantació d'arbratge en algunes dels carrers.

La responsable d'Urbanisme ha demanat disculpes per les molèsties que aquestes obres, que tenen un termini d'execució de cinc mesos, puguen causar als veïns, però ha assegurat que es tracta d'una inversió que millorarà l'entorn i l'accessibilitat i que posa en relleu la “aposta de l'equip de govern per realitzar inversions destinades a aconseguir espais més sostenibles amb preferència per als vianants”.

El projecte, l'execució del qual començarà en les pròximes setmanes, és la continuïtat del desenvolupat en 2023 sobre els carrers Sant Josep, Placeta de la Creu, Jaume el Conqueridor, Fra Lluís de Lleó, Calderón de la Barca, Gran Capità, Velázquez, Plaza de Sant Vicent, Sirera i Fara, Sant Isidre, Donoso Cortés i Francisco Santo.