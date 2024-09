El expresidente del Club Voleibol Madrid, al banquillo este martes acusado de agresión sexual y abusos a dos jugadoras

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes al expresidente del Club Voleibol Madrid, el equipo de Chamberí que actualmente milita en la División de Honor. El procesado, D.V. de 36 años, se sentará en el banquillo acusado de un delito de agresión sexual y dos delitos de abuso sexual. Cuando se produjeron los hechos era presidente y entrenador del citado club de voleibol, además de haber sido su fundador.

El primero de los hechos denunciados se produjo en julio de 2019 cuando, después de la celebración de un partido, se ofreció a llevar a su casa y en su coche a una de las jugadoras, de tan solo 15 años de edad. En aquella temporada el club chamberilero se había logrado mantener en la categoría más alta del voleibol nacional.

Según el relato de los hechos el procesado, con ánimo libidinoso, y conociendo el sentimiento que le profesaba la joven se dirigió a un parking sito en el distrito de Moncloa. Una vez en el parking, le advirtió que en el club hacían tres listas para saber quién se quedaba en el club de cara a la temporada siguiente: “Una de color naranja, otra verde y otra roja, siendo esta última en la que estaba ella y en mayúsculas, haciéndola entender que ella estaba fuera del equipo, para a continuación decirla que representaba la esencia del club y no lo iba a permitir”.

Después de hablar de un rato de diferentes temas, el acusado le advirtió que el vestido que llevaba le hacía más mayor. Acto seguido, le propuso un juego, con las siguientes palabras textuales: “Voy a poner el cronómetro durante un minuto y lo que pase en ese minuto se olvidará”. El acusado le dio varios besos y, después, le propuso pasarse a los asientos traseros del vehículo, tumbándola y echándose él encima. El escrito de los hechos incluye que la menor se sintió muy incómoda, con miedo, presión y vergüenza.

El segundo episodio sucedió al principio de la temporada siguiente, en septiembre de 2020. Fue con otra jugadora que estaba pasando por una mala situación anímica y trastornos de la alimentación relacionados con la bulimia. El acusado le comunicó que sería su entrenador y que ella haría de capitana del equipo. El 3 de octubre de 2020, el procesado invitó a tomar a la chica una copa y la llevó a un piso del club y, una vez allí, le instó a besarse a lo que ella se negó manifestándole que no se sentía cómoda. A continuación, le introdujo los dedos en la vagina. El día 6 de octubre, la chica advirtió a D.V. que no quería tener relaciones con él. El día 7 de octubre volvieron a quedar y ella volvió a manifestar que no quería tener relaciones, pese a lo cual, a continuación, mantuvieron relaciones sexuales completas.

La Fiscalía reclama para el acusado 32 años de cárcel por unos hechos que se conocieron en primavera del año 2022, cuando el expresidente fue detenido y procesado por los presuntos abusos sexuales y la agresión. Desde entonces quedó apartado del club, que sobrevivió a su marcha y a un descenso y posteriormente eligió una mujer para ocupar la presidencia. Después de varios años luchando por el ascenso, el Club Voleibol Madrid volvió a ascender a División de Honor, en la que militará durante la presente temporada.