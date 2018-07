El Love Festival presenta su Ciclo de Cine LGTBI+ La Palma como espacio de reflexión y en defensa de la diversidad

La Agenda Social del Isla Bonita Love Festival presenta el Ciclo de Cine LGTBI+ de La Palma, una antología cinematográfica de directores de Estados Unidos, Finlandia, Francia, Bélgica, Suiza, Chile, Alemania y España, que se proyectará en el Museo Arqueológico Benahorita de Los Llanos de Aridane los días 14, 15 y 24 de julio, se informa en nota de prensa.

La muestra incluye la proyección de siete películas de contenido LGTB+ seleccionadas por parte de los co-organizadores del ciclo, Stefan Braun y Thomas Stölting. El consejero de Desarrollo Económico y Promoción, Jordi Pérez Camacho, destacó “la importancia de incorporar, dentro de Isla Bonita Love Festival y de su agenda social, la presencia del séptimo arte, un potente espacio estético y sonoro en el que podemos reflejar historias y situaciones con importantes elementos de reflexión, en el camino emprendido por la isla de La Palma y su sociedad por alcanzar metas concretas en la convivencia: La integración, la diversidad y la tolerancia”.

Pérez Camacho entiende que “este Ciclo de Cine LGTBI+ de La Palma constituye, más allá de los grandes actos lúdicos con los que contamos en nuestro programa, una amplitud de miras para huir de las estructuras patriarcales que, pese a los constantes esfuerzos, siguen imperando en nuestra sociedad”.

Stefan Braun y Thomas Stölting, devotos del séptimo arte y comprometidos con la organización y dinamización de la vida cultural en la comarca del Valle de Aridane, destacaron la “satisfacción de esta segunda selección cinematográfica tras nuestra participación en la edición de Isla Bonita Love Festival el pasado año 2017”. Stölting detalló que “vemos en el Isla Bonita Love Festival una posibilidad de hacer más visible la vida LGTBI+ en La Palma”. Por su parte, Braun incidió en que “parte de la sociedad tiene la sensación de que ya está lograda la integración, y la verdad es que estamos en el camino, pero lejos aún de la meta”. “Este ciclo quiere contribuir a la reflexión y en el marco de lsla Bonita Love Festival expresar un llamamiento a la celebración de lo que sí hemos logrado, pero al mismo tiempo sí al defenderlo y a no debilitar la lucha por formar parte de una sociedad incluyente y no discriminatoria”, agregó.

Un completo programa

El sábado 14 de Julio, a las 11:00 horas, arranca este ciclo de cine con la proyección de la película Tierra de Dios (2017) del director británico Francis Lee, que en esta cinta indaga sobre la soledad, la frustración y la búsqueda de la esencia vital más allá de la aparente superficialidad del protagonista. 120 pulsaciones por minuto (Francia 2017), de Robin Campillo, así como I am not your negro, coproducción estadounidense, francesa, belga y suiza y el documental Chavela (EE.UU. 2017) de los directores Catherine Gund y Daresha Kyi, completan la primera sesión de este ciclo por la diversidad.

Las proyecciones, totalmente gratuitas y abiertas al público palmero en el Museo Arqueológico Benahorita de Los Llanos de Aridane, continuarán durante la sesión del domingo, 15 de Julio a las 10:30 horas, con la proyección de dos cintas. La primera de ellas, Tom of Filand, del director Karukoski y ambientada en la Finlandia de la década de 1950, en la que el protagonista se encuentra con una segunda batalla personal como homosexual siempre en riesgo de persecusión penal, tras regresar del frente de la Segunda Guerra Mundial.

La segunda jornada del Ciclo de Cine LGTBI+ de La Palma concluirá ese día con el pase de la cinta coproducida por Chile, EE.UU, Alemania y España de 2017, Una Mujer fantástica, de Sebastián Leio, la historia de una mujer transgénero que, tras la muerte súbita de su pareja, se enfrenta a los prejuicios y la ira de su familia y a las autoridades y su lucha por “su derecho a llorar”. En 2018 la película fue galardornada con el Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera como contribución chilena.

El Ciclo de Cine LGTBI+ de La Palma, proseguirá el marte 24 de Julio, cuando a partir de las 20:00 horas y ya en la sesión de clausura, se proyecte la cinta mexicana del director Sergio Tovar Velarde Cuatro lunas, una sucesión de cuatro historias sobre el amor, la sexualidad y el arte de aceptarse a uno mismo.