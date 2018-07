Coalición Canaria entrega la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife al PP para evitar la moción de censura en La Laguna

Pedro Suárez ha sido designado este lunes nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y sustituye al veterano Ricardo Melchior. Coalición Canaria ha entregado la presidencia de este organismo al PP con el finde evitar la moción de censura en La Laguna.

La decisión ha sido comunicada tras la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria y tan solo unos días después de que se avivara la posibilidad de que la oposición en La La Laguna presentara una moción de censura a José Alberto Díaz (CC).

En el pleno de La Laguna del pasado 24 de julio, la oposición reprobó al actual gobierno y reclamó una alternativa al pacto CC y PSOE. Sin embargo, t odos los grupos de la oposición se autoconvocaron al día siguiente a una reunión en el despacho del líder local del PP tras conocerse que Coalición Canaria había ofrecido a los populares la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha advertido este lunes de que las mociones de censura "ni se paralizan ni se empujan: se presentan", y ha señalado que quienes hablan de "cambio de cromos " en relación con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife "es que piensan que la política es un cromo".

"Yo no he ofertado ningún cargo. CC tomó en su día un acuerdo, un cambio en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y las cosas se producen cuando se producen, no tienen nada que ver ni son motivo o causa de la paralización de absolutamente nada", insistió Díaz.

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de La Laguna (ULL) y técnico en Marketing Operacional por la Escuela Superior de Marketing y Administración de Barcelona. Cursó el programa de Alta Dirección en el Instituto Internacional Bravo Murillo y Administración de Fincas.

Suárez ha sido, entre otros cargos, director general de Comercio del Gobierno de Canarias y ha formado parte de los Comités Ejecutivo y pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como, miembro del Consejo Asesor para el Comercio con el África Occidental y del Observatorio de la Distribución Comercial, ambos organismos dependientes del Ministerio de Hacienda.