La oposición en La Laguna reprueba por primera vez en bloque al gobierno de CC-PSOE y reclama "un gobierno nuevo"

La oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, que tiene amplia mayoría, ha dejado claro en el pleno municipal por primera vez en este mandato que quiere otro gobierno alternativo a CC y PSOE. En un sorprendente acuerdo, pero cuyo calado real está por ver, cuatro grupos que suman suficientes concejales para una moción de censura al alcalde nacionalista José Alberto Díaz, declararon este unes en una iniciativa conjunta “la necesidad de un gobierno nuevo” en el municipio, al tiempo que dieron un suspenso a la gestión del actual equipo gobernante.

El acuerdo, en forma de moción conjunta, lo respaldaron Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), PP y Ciudadanos, que suman 15 concejales, uno más de los necesarios para presentar una moción de censura, que es la forma en que en democracia puede lograrse el “gobierno nuevo”, aparte de en las urnas, por las que habría que esperar hasta mayo de 2019.

Sin embargo, en el Pleno de este lunes, de los 4 concejales del PP solo dos, según informó USP, asistieron a este punto, entre ellos su jefe de filas, el cirujano y senador Antonio Alarcó, lo que ha despertado algunas suspicacias.

Aún así, la moción tuvo esos apoyos porque a favor votaron también los disidentes del PSOE (expulsados de su partido por apoyar la censura contra Díaz) Javier Abreu y Yeray Rodríguez, ya en el grupo de no adscritos.

La gestión del equipo gobernante solo tuvo el apoyo de si mismos, los 7 concejales de CC, alcalde incluido, y los 2 del PSOE (un grupo ya diezmado, pues llegó a tener 5 miembros), secundados también por Zebenzuí González, el edil socialista expulsado de su formación política por los mensajes machistas que colgó en un grupo interno del PSOE, y que trascendieron públicamente.

En el acuerdo plenario se reclama ademas un gobierno alternativo “estable, que administre los recursos públicos de forma diferente, suprimiendo el gasto superfluo”. Y además se fija unas “prioridades” para ese ejecutivo: “un plan de choque contra la pobreza; un parque de viviendas sociales que cubra las necesidades del municipio, afrontando urgentemente la situación de Las Chumberas y El Cardonal, entre otras zonas; un Plan General de Ordenación que respete la historia de La Laguna, el suelo agrícola y el derecho de los vecinos; y una bajada de impuestos y tasas municipales”.

El portavoz de Unid@s, Rubens Ascanio, ha valorado en declaraciones a Tenerife Ahora que esta sea la primera vez en todo el mandato que la oposición en bloque reprueba al alcalde, y aunque es consciente de las diferencias ideológicas entre los grupos de la oposición, cree que “José Alberto Díaz no puede seguir ni un segundo más" como regidor municipal, tras la estruendosa reprobación del Pleno.

Por ello, Ascanio considera que "en las próximas 48 horas, si se fuera coherente con lo aprobado, debe pasar algo más para clarificar este acuerdo, pues por primera vez el Pleno reprueba de esta forma tan mayoritaria la gestión del alcalde".

El líder de Unid@s, grupo más numeroso de la oposición, expone que lo deseable sería articular "un cambio de progreso" en La Laguna, para lo cual sería preciso que "el PSOE no fuera el mayor escudero de CC", pero advierte de la relevancia del acuerdo de este Pleno, porque los partidos que lo respaldan tienen 15 concejales, uno más del necesario para desbancar a Díaz (6 Unid@s, 4 PP, 3 XTF-NC y 2 Cs).

De hecho, si la moción de censura no se ha producido es porque el PSOE no ha movido ficha, pues la han buscado con ahínco USP y XTF-NC, y el PP no se ha decidido a apoyarla hasta ahora. Lo de este lunes es una declaración de intenciones, y está por ver si pasa a mayores o se queda en eso.

La Laguna es el municipio del que fue alcalde el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, pero, tras su marcha al Ejecutivo regional, su sucesor en Aguere sufrió una importante pérdida de votos y concejales, al pasar de 13 en el anterior mandato a 7 en el actual. Para CC perder el poder en la ciudad universitaria supondría un duro revés, pero la realidad es que ha resistido ya tres de los cuatro años del mandato con estos reducidos mimbres y un mermado Grupo Socialista.

El Pleno de este lunes era de carácter extraordinario para la aprobación de una modificación presupuestaria de 2,3 millones para abonar facturas impagadas del Ayuntamiento, y en el último punto se trató la moción de la oposición. Esta propuesta además provenía de un pleno anterior, celebrado el 18 de julio, de control de la gestión del gobierno municipal, y en el que se acordó debatirla en una siguiente sesión plenaria.