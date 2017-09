Cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema. 2.700 hectáreas quemadas son muchas hectáreas. Cuando algo se quema, la tristeza me invade, pero si es en Gran Canaria, la angustia se apodera de mí. Amo el campo, tuve durante doce años una casa en el barrio Trujillo de Moya, y aunque soy de Las Canteras desde mi infancia, de vez en vez me gusta ir al campo para echarme un potaje con un cacho carne.

Da la puñetera casualidad que son Tejeda, San Mateo, Valleseco, mis sitios preferidos para pasar un sábado, y en Tejeda he estado con muchos amigos, entre ellos Evaristo Quintana, periodista de la Cadena SER Las Palmas, tejedense de pro que me ha enseñado muchas cosas de su pueblo. Ir a Tejeda pueblo, en el cogollo municipal, y comer en la Tienda de Paco, en la Cueva de la Tea, en la Casa del Caminero, es una auténtica delicia, especialmente para mí en invierno en donde te entra mejor un potaje que con el frio te pide también unos vasos de vino. San Mateo es otro de los sitios a donde suelo ir con frecuencia para cambiar la playa por el campo, y aparte de La Raíz del Verol, o El Txistu, dos restaurantes de relieve, está La Tertulia, en la calle del Agua, con barra y comedor, y antes de pasar al condumio principal en la barra suelo echar una tertulia justificando el nombre del restaurante y en donde se oyen conversaciones de gente del lugar muy interesantes, pero que ahora mismo están impregnadas de tristeza y lamentos.

“Se me quemaron doce ovejas y la casa se salvó de milagro”, me decía un amigo de San Mateo. “Mi casa y la finca se vieron rodeados por las llamas”. De Tejeda me llegan noticias negras sobre el Parador, en donde tantas veces he comido, incluso en un par de ocasiones pernoctado. Las últimas noticias cuando escribo son que el fuego no está controlado y se extiende por los Llanos de la Pez. Esto es un desastre, una situación lamentable, pero esperemos que llueva y amaine el viento para poder estabilizar y controlar el incendio de Gran Canaria.