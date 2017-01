¿Cómo y dónde nos estafan con el recibo de la luz?

Nos referimos al recibo de la tarifa regulada a la del PVPC que sustituyó, a partir de diciembre de 2013, a la tarifa de último recurso –TUR- y los que no están en esta modalidad tienen sus contratos en el mercado libre con precios generalmente más caros y que tampoco se escapa de la estafa.

La trama de la estafa en el recibo solo es posible por la complicidad entre el Ministerio de Industria, puertas giratorias, y las eléctricas. Qué casualidad que los aspectos del sistema eléctrico donde se ubica la estafa no han sido modificados por la reforma eléctrica, iniciada en el 2010 por el PSOE, en la etapa de Miguel Sebastián como ministro de industria y continuada por el PP con José Manuel Soria.

Esta estafa ha sido y es posible porque los gobiernos ponen el BOE a disposición de los intereses de las eléctricas. Cuando las renovables empezaron a bajar los precios en el mercado y marginar los ciclos combinados de gas, las eléctricas presionaron para suprimir las primas, impuestos a la generación y al sol, todo ello para dificultar a los titulares de las renovables y a los ciudadanos las amortizaciones de sus inversiones. Y así se hizo.

Todo ello favorecido por la falta de independencia del órgano regulador de la competencia –CNMC- donde se integró la antigua Comisión Nacional de la Energía –CNE- que, en tiempos de Soria, hacia informes que no eran del agrado del poder ejecutivo. Posteriormente, a través de la Ley 3/2013, de 4 de junio de creación de la CNMC, todos los órganos reguladores de la competencia se funden en la CNMC asumiendo el ministerio de economía sus funciones, que es quien propone los consejeros para este órgano y sus informes no son vinculantes. Ahora no molestan a la política energética del ministerio de industria. Y entre sus consejeros, dicen que por promoción interna, se encuentran una sobrina del ministro de economía y competencia Luis de Guindo y una hija del ex ministro de agricultura Miguel Arias Cañete. En Bruselas hay abierto un expediente a España porque esta ley de la CNMC vulnera la independencia del órgano regulador de la competencia en el sector eléctrico.

¿Dónde y cómo nos estafan?

1 - En el mercado eléctrico mayorista, que decide casi el 40 % del precio que tenemos que pagar por cada KWh consumido. Precio que se determina sin tener en cuenta los costes de las tecnologías que participan, en una subasta trimestral hasta diciembre de 2013 y diaria, después, para los vigentes Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor –PVPC-.

Al tomar como precio de referencia en el mercado diario el del MW más caro vendido ese día que normalmente corresponde a los ciclos combinados de gas, entonces las tecnologías más baratas, hidráulicas y nucleares, con coste hace tiempo amortizados, cuyos precios en el mercado son, por ejemplo, 10€/MW y 20€/MW, respectivamente, se les paga a 56€/MW, precio alcanzado por el gas, obteniendo unos beneficios “caídos del cielo”, injustificados.

Iberdrola y Endesa son las principales eléctricas beneficiadas, unos 2.950 millones de € en el 2011 por este concepto. Los titulares de las grandes hidráulicas recibieron ese año 1.195 m€ y los de las nucleares 1.755 m€. Que pagamos entre todos.

Entendemos ahora lo de ampliar 20 años más la vida de la central nuclear Garona.

Otra forma de manipular el mercado es reduciendo los caudales que se turbinan en los ríos y embalses para forzar la entrada de los ciclos combinados de gas que son más caros.

2 - En la subasta diaria horaria, antes trimestral. Hasta diciembre de 2013 se establecía el precio que íbamos a pagar en el trimestre siguiente los titulares de contratos de potencias menores a 10 KW, TUR.

Esta subasta la han realizado las eléctricas y fondos de inversión extranjeros y ha estado siempre manipulada como lo comprobó la CNE, la CNC, ahora CNMC, pero el Ministerio de Industria siempre ha mirado para otro lado.

La manipulación se conseguía forzando la subida del precio unos días antes en dicha subasta, estableciendo un precio de referencia alto para que exista la máxima diferencia después con respecto al precio diario que las comercializadoras comprarían cada uno de los días del trimestre siguiente.

El ministro Soria en la última subasta trimestral, la del 19 de diciembre 2013, dijo, para justificar después su anulación, que había sido una “burda manipulación”. La subasta estableció un precio de 62€/MW, en enero de 2017 estamos por encima de los 90€/MW, el ministerio puso el precio de 48€/MW para el 1º trimestre 2014, y el precio real fue de 26€/MW. Pues este tipo de manipulación ha ocurrido siempre en las 24 subastas trimestrales anteriores, ¿Cuándo nos devuelven lo que nos cobraron de más?.

Se han beneficiado todas las comercializadoras, pero especialmente las cinco grandes eléctricas que forman UNESA y que son las únicas autorizadas para comercializar las tarifas reguladas.

3 - En la parte regulada del recibo o costes fijos.-¿Por qué hemos tenido que pagar y, seguimos pagando, aspectos que no tienen que ver con los costes del servicio eléctrico que recibimos y que benefician a la cuenta de resultados de las eléctricas encareciendo el recibo de la luz?.

Coste de transición a la competencia. Compensación del sistema a las eléctricas cuando se liberaliza el mercado en 1997 para amortizar las inversiones de infraestructuras. Un informe de la abogacía del estado reconoce que las eléctricas habían recibido de más unos 3.400 millones de €, el ministerio de industria dejó caducar el plazo de cuatro años que disponía para reclamar su devolución a las eléctrica. Una denuncia de la Px1NME al ministerio de industria por prevaricación, tráfico de influencia y malversación no prosperó.

Pago por disponibilidad de capacidad. Los ciclos combinados de GN que no funcionan reciben una subvención por estar disponibles. Estamos hablando, año 2011, de unos 1.600 m€. Son cantidades que varían anualmente. Estos mismo ciclo combinados, privados, reciben un incentivo a la inversión de unos 24.000€ por MW/año durante los diez primeros años.

Servicio de interrumpibilidad. Subvención que reciben las industrias que consumen mucha electricidad por estar disponibles para ceder al sistema electricidad si fuese necesario, 610 m€ en 2013. No tiene sentido este servicio de interrumpibilidad con la sobre capacidad instalada que tiene el sistema. Actualmente se ha pasado a la modalidad de subasta.

Seguro de responsabilidad civil centrales nucleares. Una parte sustancial de la póliza la cubre el ministerio de industria, a partir de 700 m€ y hasta los 1.200 m€, una subvención encubierta. Así como parte de los costes de la gestión de los residuos radiactivos. Pólizas de seguro con una vigencia de 70 años, cuando vida media de las sustancias radiactivas es de miles de años.

Costes extra peninsulares. Para cubrir los sobrecostes de los sistemas aislados como los de las Islas Canarias. Unos 1.200 millones de € al año, más del 10% del presupuesto autonómico que se reparte en los 27 millones de facturas de los contratos de menos de 10 KWh de todo el estado español. ¿Por qué seguir utilizando en las islas el petróleo caro y contaminante cuando es mucho más barato y limpio con las renovables, junto al ahorro y la eficiencia energética?

4 - En los contadores. Se ha manipulado el precio del alquiler, que se determina aplicando el 1,25% del precio medio de los contadores en el mercado, al informar mal los fabricantes al ministerio de industria.

Según Facua-Consumidores en Acción, el 80% de los contadores cuentan más KW que el consumo real producido.

El alquiler conlleva que la distribuidora realice tareas de actualización y mantenimiento, que no hace, alegando que el ministerio no tiene reglado el control metrológico necesario.

Para mayor información ver, estafaluz.com

Los nuevos contadores, que deben estar todos instalados en diciembre de 2018, deben facilitar directamente, sin intermediarios, los datos del perfil de consumo a los titulares del contrato para gestionar el ahorro, la eficiencia, adecuar los consumos horarios con los mejores precios y que, además, sean de doble sentido para facilitar el autoconsumo con balance neto.

5 - En el término de potencia: La subida del término de potencia, un 100% en un año, que se tiene que pagar consumas o no electricidad y que se establece en base a la potencia contratada, es una prueba contundente de que la política energética general está en contra del ahorro y la eficiencia.

Se hace para no perjudicar los ingresos del sistema eléctrico en general, penalizando el ahorro y la eficiencia.

Tengamos en cuenta que la potencia contratada en Canarias es de unos 6.500 MW y el pico de consumo en Canarias ha sido de unos 1.450 MW. Es decir, cuando la potencia instalada en las islas es de poco más de 3.000 MW, el sistema nos está cobrando, en este concepto, por una potencia de unos 3.000 MW que no existe. En este sentido se ha hecho recientemente una campaña “Bájate la potencia” para reducir el recibo de la luz.

Por lo tanto, la estafa se acaba cuando se termine con el fraude democrático que significa la actitud de un gobierno, democráticamente elegido y que se debe, por lo tanto, al interés general de los ciudadanos; haciendo reformas para los intereses particulares de las eléctricas. Cuando debería estar por un cambio de modelo energético que descentralice el sistema y le dé el máximo protagonismos a las renovables para mitigar el cambio climático.