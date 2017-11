'The Brand New Heavies': "Cerrar Womad es una responsabilidad y un privilegio"

El grupo The Brand New Heavies se encargará este sábado por la noche de cerrar la propuesta musical del Festival Womad, en Las Palmas de Gran Canaria, y lo ha definido como una "responsabilidad", pero sobre todo un "privilegio", según ha confesado Andrew Levy en representación de la banda inglesa.



El bajista de la veterana agrupación se ha mostrado "emocionado y muy contento", no solo por visitar la capital grancanaria "por primera vez", sino de "heredar toda la energía del festival con un cierre que mantendrá altas las vibraciones", ha explicado.



Según ha adelantado, sobre el escenario la banda repasará todos los clásicos del grupo londinense de los últimos 25 años, con la intención de que "la gente se divierta y lo pase bien" con una muestra de los trabajos más nuevos y, también, sus temas icónicos.



Por su parte, la banda canaria de "reggea-dance" jamaicano Profecía Crew, que será la encargada de romper el hielo en esta segunda jornada del Womad 2017, ha identificado su actuación "como ese sueño cumplido que teníamos cuando de pequeños disfrutábamos del festival", lo que, a juicio de sus miembros, "es una señal de que vamos en la dirección adecuada".



El joven dúo "vuelve a la tierra" al igual que el Womad, para dar el pistoletazo de salida a la segunda y última velada de conciertos.



Otro de los grupos que subirá este sábado al escenario es el tinerfeño Kuarembó y su portavoz, Toñeca, ha asegurado que "la filosofía del Womad y de la banda comparte la misma esencia, la multiculturalidad", que han ido "paseando por múltiples festivales".



En su opinión, actuar en el Womad significa "un premio y un regalo", y ha adelantado que su concierto que será "una fiesta con un poco de ska, funky y ritmos étnicos con su sello personal".



Además de música, el fin de semana del Womad en Las Palmas de Gran Canaria incluye hasta este domingo talleres infantiles y para adultos, además de una muestra de cine, exposiciones, feria de artesanía, entre otras opciones de ocio y entretenimiento.

Los componentes del grupo tinerfeño 'Kuarembó', Raquel y Toñako; el bajista de 'The Brand New Heavies', Andrew Levy, el responsables de los talleres de adultos Ripton Lindsay; y los componentes del grupo grancanario 'Profecía Crew', Black Zee y Jojah Selektah EFE/Ángel Medina G.





Una de las actividades que se darán cita durante la tarde y noche de este sábado en el edificio Miller es el taller de danza de Ripton Lindsay, que ha querido hacer hincapié en el espíritu del Womad, que ha definido como "más que baile o música", sino como "una reunión de credos, culturas, etnias, en forma de comunidad".



Tal y como ha confesado, se siente "afortunado de regresar y de formar parte" como una pieza más de "aquello que nos une, no de lo que nos diferencia, que es la esencia misma de este festival desde que nació hace décadas".



Para el experto en danza, el Womad es una "familia" de la que forma parte desde hace más de 16 años y "que año tras año supone una experiencia enriquecedora", ya que es una oportunidad "de darle voz a ese mensaje con el que nació la iniciativa de acabar con el racismo, con la xenofobia, la diferencia de género o de religión y reunirnos bajo un mismo cielo que es este festival".



La jornada de este sábado comenzará a las 18.00 horas con el primer concierto en el escenario principal, para continuar hasta pasada la medianoche en el parque Santa Catalina.