Womad regresa a Gran Canaria con un tirón de orejas a los políticos por incumplir la acogida de refugiados

El Womad ha regresado este viernes a Las Palmas de Gran Canaria cargado del espíritu de festival tolerante, solidario y multirracial que lo caracteriza desde su origen, con un llamamiento a ser "beligerante frente a la vergüenza" del incumplimiento de los compromisos de acogida a los refugiados.



El manifiesto del festival de las músicas de mundo, que ha sido leído por tres refugiados de Mali, Yemen y Venezuela, hace hincapié en el drama social "de quienes continúan muriendo en el Mediterráneo o en el Atlántico", debido a "unas nefastas políticas humanitarias que incumplen los convenios internacionales y las leyes de asilo y refugio" y provocan situaciones de "injusticia y masacre".



Los "muros de incomprensión" a los que se enfrentan los refugiados, dicen las gentes del Womad en su regreso a Las Palmas de Gran Canaria tras cinco años de ausencia, están edificados "por partidos políticos racistas y xenófobos que se envuelven patrióticos en sus banderas para esconderse de su propia miseria moral".



El festival no ha querido olvidarse tampoco del "drama que viven miles de familias canarias víctimas de la desigualdad y de la pobreza, del desempleo de larga duración" o de "un salario de miseria" y ha exigido que se fomente la equidad "para reducir la brecha social que margina a las mujeres".



Este mensaje reivindicativo ha unido en aplausos a un público entregado, que ha celebrado la vuelta del Womad a la ciudad llenando el parque Santa Catalina desde primeras horas de la tarde.



El festival arrancó con el sello canario de Papaya, banda encargada de dar el pistoletazo de salida con su propuesta de pop en español de influencia latina.



El grupo que conforman Yanara Espinoza, Miguel Aguas y Sebastián Litmanovich rompió el hielo en un parque repleto de público que arrancó temprano a bailar y "a papayear" con los temas del primer trabajo del trío de artistas, No me quiero enamorar.





En el escenario situado en el bulevar la tarima la agrupación tinerfeña 101 Brass Band, prendiendo la mecha con una energía contagiosa. El grupo compuesto por más de una decena de músicos ha ampliado la ruta de la línea de la guagua 101 que le da nombre para hacer una parada en la capital grancanaria, en la que fueron acompañados por un público que se dejó conquistar por su propuesta de viento y percusión a través de versiones al estilo Nueva Orleans.



Recogió el testigo sobre la platea principal del Womad 2017 el grupo madrileño Tu Otra Bonita, con su rumba experimental que mantuvo el festival en auge con temas de su segundo disco The Cortijo. El grupo, en su primera visita a la capital grancanaria, mostró esa fusión difícil de etiquetar que les dio el título de banda revelación del Festimad en 2015.



A las 21.00 horas llegó el momento de la primera voz internacional del festival, que desde Cabo Verde se adueñó del parque con el trabajo de Miroca París.



El proyecto musical de Ademiro José Miranda incluyó temas de su primer trabajo en solitario D'Alma, caracterizado por una mezcla entre la música tradicional caboverdiana y ritmos heredados de sus múltiples colaboraciones con artistas brasileños, franceses, polacos, entre otros.



Se encargó de continuar con la jornada el artista de Arizona, Sergio Mendoza, con la mezcla de estilos latinos con trazas de cumbia, merengue y ranchera que identifica a Orkesta Mendoza.



La banda estadounidense a la que pone voz el barítono Salvador Durán invitó al público "a guarachar", como aclamaron su integrantes desde el escenario durante su actuación.



Cerraba la programación del escenario del bulevar el proyecto multicultural de Beating Heart, que hizo latir corazones con una fusión de 50 años de música africana y electrónica. Con una adaptación moderna, la banda parte de la iniciativa de Hugh Tracey de recopilación musical en 18 países del continente desde 1920 a 1970, protagonizada por el torrente de voz de Lulu Mollel.



Las raíces del "reggae" desembarcaron desde Jamaica de la mano de Horace Andy en el escenario principal, que cerró la jornada inaugural del Womad con algunos de sus temas icónicos.



En la jornada del sábado, el festival contará con la música de Profecía Crew, Hindi Zahra, T he Brand New Heavies, Kuarembó, El Niño de Elche y La Dame Blanche, desde las 18.00 horas y hasta la medianoche, además de talleres infantiles y para adultos.

Mira la fotogalería de la primera jornada en este enlace.