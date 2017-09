Los empresarios de Gran Canaria esperaban más de la Ley del Suelo

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha opinado este miércoles que la nueva Ley del Suelo impulsada por el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) supone "un paso adelante", pero no representa "el gran salto cualitativo" que esperaban desde que hace año y medio se anunció su redacción.



Esta asociación empresarial valora el esfuerzo "del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, para clarificar y mejorar la situación normativa" que tenía el Archipiélago en materia de suelo, pero entiende que "se mantiene el riesgo de bloqueo de inversiones".



"La ley incluye la figura de una comisión encargada de emitir informes de evaluación ambiental estratégica y los informes de compatibilidad. Supone un avance respecto de la ya extinta Cotmac, dado que no entra a valorar cuestiones de legalidad y oportunidad, sino cuestiones que afecten a la competencia de la comunidad autónoma", apunta.



Sin embargo, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria entiende que el hecho de que sigan existiendo "este tipo de organismos supone que una inversión puede detenerse por conflictos competenciales, y no derivado de un análisis riguroso de costes y beneficios sociales".



A su juicio, "se sigue prestando atención únicamente al hecho de cuáles pueden ser los usos admisibles o no de un supuesto suelo y se obvia lo más importante: saber no ya cuál es su uso, sino si este es o no eficiente y sostenible".



"Naturalmente, entendemos que esto es una cuestión que no puede ser determinada por ningún plan. Es un asunto que la sociedad sólo puede determinar proyecto a proyecto, caso por caso, y tras un exhaustivo análisis y debate que permita evaluar los costes y beneficios de cada actuación", argumenta.



Este colectivo patronal aboga por revisar la "tradicional concepción del urbanismo basada sencillamente en lo que dicte un plan", para pasar a otro tipo de "buen urbanismo" basado en "buenos proyectos".