El Congreso empieza a debatir este martes el articulado del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y su sistema electoral

El Congreso comienza este martes a debatir las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al articulado de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que fue remitida en abril de 2015 por el Parlamento autonómico y que incluye una propuesta para modificar el sistema electoral de las islas.

La primera discusión sobre las distintas sugerencias de los grupos tendrá lugar a puerta cerrada en la Ponencia designada al efecto por la Comisión Constitucional, que es la encargada de tramitar las proposiciones de ley sobre los Estatutos de Autonomía.

La canaria es la primera reforma estatutaria que se tramita en esta legislatura y, cuando concluya, le tocará el turno a las otras dos que están en cola: la valenciana, que está pendiente desde 2011, y la murciana, que el Congreso aceptó tramitar el pasado mes de septiembre.

"Primera división de los estatutos"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha apostado por que el archipiélago "esté en la primera división de los estatutos" de autonomía de España con la reforma del suyo.



Clavijo ha pedido, en primer lugar, "respetar la voluntad del Parlamento de Canarias, que en su momento elevó el documento", no modificando sustancialmente los contenidos que la han inspirado.



A partir de esa premisa, "puede que haya mejoras y lo ideal es que lo podamos hacer con consenso" y desde el propósito de mejorar el autogobierno de las islas, algo que "es importante" en un momento como el actual, en el que "se está hablando también del debate de la financiación autonómica y de la reforma de la Constitución", ha afirmado.



El presidente ha destacado que el del archipiélago "es un Estatuto que no se ha modificado" y que, por ello, en su Ejecutivo están "esperanzados en llegar a acuerdos".



Fernando Clavijo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas al termino de una visita que ha hecho al Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria, ha considerado que solo baraja una circunstancia que podría interferir en sus previsiones de que esa reforma se tramite del modo y en los plazos esperados, que es la celebración de elecciones en Cataluña.



"Las elecciones catalanas nos tienen a todos... que no sabemos si los plazos se alargan o no", ha dicho el presidente, que ha insistido, no obstante, en su deseo de que "tanto el estatuto como el régimen económico del REF puedan empezar a debatirse en el mes de febrero".

Por su parte, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha expresado su "enorme satisfacción" porque es "fundamental" que Canarias pueda tener un estatuto "de segunda generación", al igual que ya hay comunidades autónomas que "ya tienen estatutos modernos que se ajustan a sus realidades".

Tras dos años en la 'nevera'

El nuevo Estatuto de las islas fue aprobado en Canarias en 2015, con los votos del PSOE y Coalición Canaria, el no del PP y la abstención de Nueva Canarias. Sin embargo, tras el acuerdo entre los populares y CC para la investidura de Mariano Rajoy, el PP sí apoyó su toma en consideración en el Pleno hace un año, donde recabó el rechazo de Ciudadanos y Unidos Podemos, que aún no estaban presentes en el Parlamento canario cuando se redactó.

Este es el segundo intento de reforma que hace el Parlamento Canario, que ya remitió un texto al Congreso hace diez años, pero que no culminó su tramitación por falta de consenso, precisamente en lo relativo al sistema electoral.

Canarias carece de ley electoral propia y la propuesta de reforma incluye una disposición transitoria con el objetivo de que, hasta que se apruebe una norma específica, se pueda ir funcionando con un sistema de 60 escaños con posibilidad de ampliarlos a 70.

Fórmula transitoria hasta que haya una ley

Estos asientos se distribuyen de la siguiente forma: 15 por Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, ocho por Lanzarote y otros tantos por La Palma, siete por Fuerteventura, cuatro por La Gomera y tres por El Hierro. Además, la reforma prevé una bajada de los topes mínimos para entrar en el Parlamento canario, de los más altos de España: el insular se quiere reducir del 30% al 15% y el regional del 6% al 3%.

El PSOE no ha presentado ninguna enmienda relativa a estos umbrales para obtener representación, dando por bueno el texto remitido por el Parlamento regional. Sin embargo, sí apuesta por elevar de 60 a 71 el número de diputados, un incremento que se produciría mediante la creación de una nueva circunscripción de ámbito autonómico por la que se elegirían 10 escaños, y dando un nuevo asiento a la isla de Fuerteventura, que pasaría de siete a ocho diputados.

Mientras que ni el PP ni Coalición Canaria plantean cambios en los puntos de la reforma que afectan al sistema electoral, Nueva Canarias sí ha registrado enmiendas en este sentido con el objetivo de fijar como único requisito mínimo la obtención de al menos el 5% de los votos de la correspondiente circunscripción insular.

Además, Pedro Quevedo, cuya formación no obtiene escaños en las islas pequeñas, apuesta por elevar de 60 a 75 los escaños del Parlamento con la siguiente distribución: 22 por Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, 8 por Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, 4 por La Gomera y 3 por El Hierro.

Dar entidad constitucional al REF

La reforma del Estatuto contempla otros puntos: dar más seguridad jurídica al REF al anclarlo constitucionalmente así como aclarar y reforzar las singularidades canarias con un estatus fiscal y económico específico y un tratamiento particular en la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), derivado de los sobrecostes que generan la lejanía y la fragmentación geográfica.

Asimismo, el nuevo Estatuto permitirá al presidente del Gobierno canario disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, aparte de que podrá elaborar decretos ley en caso de urgente necesidad.