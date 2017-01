Once alcaldes del PP en Canarias apoyan la candidatura de Antona, que pide evitar la confrontación

Once alcaldes del PP en Canarias han expresado este jueves su apoyo expreso a que presente su candidatura para renovar como presidente del partido en las Islas a Asier Antona, quien pidió que en el congreso de la formación haya un debate respetuoso y se evite la confrontación.



El apoyo expreso de los alcaldes se produjo en el transcurso de una reunión de Antona y la secretaria general del partido en las Islas, Australia Navarro, con los alcaldes populares en el Archipiélago para debatir sobre las inquietudes de los municipios y fijar una agenda de trabajo en Europa y en el ámbito regional.



Una vez que Antona había explicado en rueda de prensa los pormenores del encuentro pidió intervenir el alcalde de Puerto de la Cruz (Tenerife), Lope Afonso, quien dijo que los ediles "espontáneamente" han expresado su "rotundo" apoyo a la gestión realizada por Asier Antona "y con el máximo respeto" al resto de candidatos.



Los alcaldes entienden que el proyecto de Asier Antona se ha demostrado capaz de aglutinar las distintas sensibilidades del partido y se debe profundizar y potenciar, puesto que es "el más capacitado", añadió Afonso.



Hipólito Suárez, alcalde del municipio grancanario de Moya, precisó que los primeros ediles "no vamos por libre" en este ámbito, pues cuentan con el respaldo de los comités locales del PP en un proceso "que no empezó ayer", puesto que como dirigentes de la formación "conocemos el funcionamiento del partido".



Manuel Domínguez, alcalde del municipio tinerfeño de Los Realejos y presidente del PP de la Isla, afirmó que ha sido respetuoso con los tiempos pero ha llegado el momento de apoyar la candidatura de Asier Antona, del que dijo que ha situado al partido en un momento importante y por ello "la unión hace la fuerza".



Domínguez hizo un llamamiento a que en el congreso regional del PP, que se celebrará en marzo en Gran Canaria, no se haga "sangre" y se vele por los intereses de la formación antes que por los particulares.



La alcaldesa de Los Llanos de Aridane (La Palma), Noelia García, expresó también su respaldo al proyecto político de Asier Antona, que se construye "de abajo arriba y no desde fuera", por lo que cuenta con el apoyo "de los que construimos el partido independientemente de donde sea un candidato".



Asier Antona dijo que respeta absolutamente a todos y cada uno de los compañeros del PP que aspiran "legítimamente" a la Presidencia de la formación y alentó a pensar en qué es lo mejor para el partido "y que vengamos a sumar, a fortalecer".



Antona reclamó un debate respetuoso de ideas, de propuestas en positivo y que se evite la confrontación, y preguntado por cuándo va a presentar su candidatura respondió que lo hará "cuando toque", mientras que ahora hay que centrarse en el congreso nacional del partido y fortalecer el proyecto de su líder nacional, Mariano Rajoy.



En cuanto a la reunión con los alcaldes dijo que en próximos días se coordinará una agenda de trabajo con el eurodiputado popular Gabriel Mato para que defienda los intereses municipales en la UE, donde ahora se debate una cuestión fundamental como el nuevo marco presupuestario comunitario.



También este jueves se abordaron cuestiones como el proyecto de ley del Suelo, que afecta directamente a las competencias en materia de ordenación de los municipios y que el PP reclama que se mantenga el espíritu de la norma de simplificación normativa y transparencia.



Asimismo el PP insiste en que también se simplifiquen las competencias de cada administración en materia de asuntos sociales, cuya ley también está en trámite, además de que esta materia tenga la dotación presupuestaria adecuada.