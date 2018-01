Tecnología que ayuda a conciliar

“Cualquier miembro de la familia sabrá qué actividad escolar toca esa tarde o que hay que comprar huevos para cenar. No se les olvidará recoger la ropa del tinte y todos tendrán a mano el teléfono del casero por si hay una emergencia”. Qué alivio para una mujer, máxime si además es madre, imaginar un mundo así. Pues bien, lejos de ser utopía está ya al alcance de cualquiera. La tecnología y la conectividad hacen posible lo que hasta hace poco era puro encaje de bolillos del que encima se tenían que hacer cargo ellas. Ahora, la organización de la vida de pareja, doméstica y familiar se convierte en un juego con el que todos salen ganando. Su artífice, Rita Alonso, proviene del mundo del marketing. Pero se hizo emprendedora para satisfacer una necesidad personal que pronto traspasó los límites de lo individual. Desde hace poco más de dos años está en el mercado Dommus, una app gratuita que facilita mucho la vida. O, en palabras de su inventora, “un espacio privado donde compartir calendario, listas de la compra, menú semanal, listas de tareas, notas, contactos y fotos, que te ayuda a organizar tu día a día en familia o pareja”.

Alonso siempre tuvo claro que la vida es para disfrutarla en el día a día, no solo en periodos vacacionales. Que la buena marcha de una pareja o familia siempre es cosa de dos, y que si los hijos ya han crecido un poco, también es asunto de ellos. En un país donde el porcentaje de horas que los hombres dedican a las tareas domésticas está a años luz del de las mujeres, Alonso recurrió a la tecnología para lograr que las familias tengan más tiempo para disfrutar. Esa es la misión de Dommuss y el lema que acuñaron para ello Organízate y disfruta. La familia como núcleo social esencial y la importancia de contribuir a fortalecerla es el eje que impulsa toda su actividad. “Al final todo se reduce a cosas muy simples, pero que en el día a día son difíciles porque en España la familia recibe muy poco apoyo público y al final apenas tenemos tiempo libre. Nuestra tasa de natalidad es bajísima, porque, aunque quieras, ¿quién se arriesga hoy a tener niños con los índices de paro, estos horarios de locos y unos sueldos mileuristas?”, plantea la emprendedora. “En Dommuss estamos convencidos de que la familia es el círculo de confianza en el que desarrollar nuestra personalidad y amor propio. Es la escuela en la que transmitir valores claves para vivir en sociedad como la generosidad, el respeto, el trabajo y la perseverancia. Y es el lugar de refugio en momentos de dificultad. Y todo lo que ayude a sacarla adelante es vital, no sólo para cada individuo sino también para el país”, explica.

El hombre solo realiza el 30% de las tareas domésticas. (Txefe B).

Una distribución doméstica sumamente desigual

“La fuerte segmentación en la realización de las tareas del hogar tiene un efecto significativo sobre las tasas de fertilidad y otras brechas laborales”, sostiene un análisis de los economistas José Ignacio Conde-Ruiz e Ignacio Marra para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Este inequitativo reparto en las tareas domésticas es “muy preocupante”, según este think tank. Y estaría detrás de las desigualdades laborales de género en materia de empleo, salarios y acceso a posiciones de liderazgo. La distribución de tareas domésticas es “sumamente desigual” en relación a países de su entorno. Según Fedea, de poco sirve que el 43% de las mujeres tenga estudios universitarios frente al 36% de los hombres —una brecha que se amplía del 67% frente al 58% en el caso de la educación secundaria— o que el crecimiento de la fuerza laboral femenina en España haya sido el mayor en la UE en 15 años si luego, como muestran los datos de este laboratorio de ideas, casi el 70% de las horas de trabajo doméstico las realizan las mujeres. “En España hay poca diferencia de género en cuanto a horas dedicadas al trabajo, porque las tasas de actividad femenina son altas y el porcentaje de trabajo parcial -ocupado en mayor porcentaje por mujeres- es inferior a otros países”, asegura el estudio. Pero la distribución de tareas domésticas por género es “sumamente desigual” en España en relación con las naciones de su entorno. Todo lo que contribuya a incentivar la participación masculina en los trabajos domésticos repercutirá a medio plazo en la mejora de la situación. De ahí la trascendencia económica y social de iniciativas como ésta.

Organización: claridad de ideas y prioridad

Ordenada y sistemática desde pequeña, si le preguntan por un valor clave, Rita Alonso responde segura: organización. “Es vital para todo, para la vida, para estudiar, para gestionar bien tus tiempos… Pero sobre todo es esencial si te metes en la aventura de formar una familia. Dommuss no es más que una plataforma para organizarnos el día a día sin que haya efectos colaterales, ésos que suelen recaer sobre las mujeres -stress, cansancio, ansiedad- y les hacen perder calidad de vida o directamente, salud”, recuerda. “En este proyecto creemos en la organización como la herramienta clave para la gestión del día a día de las familias. Hasta ahora, es la mujer la que tiene en la cabeza la planificación de la casa. Aunque en un momento dado el hombre tenga más tiempo y esté dispuesto a hacer lo que haga falta, termina preguntándole a ella, a una profesional que, en mi caso, podía estar en una reunión de trabajo en otro país. Y recibiendo un wasap en el que mi marido me preguntaba que si quedaba leche en casa o había que comprarla… Una locura. Que los hombres se vayan habituando a tener la casa en mente también es organización. En Dommuss además nos lo planteamos con una filosofía de productividad slow, de saber qué es lo importante y de ser capaces de hacer las cosas de forma eficiente para tener más tiempo para disfrutar. La organización incluye claridad de ideas, priorización y distribución de las tareas. Nuestra meta es disponer de más tiempo para cuidarnos, estar a gusto en casa y pasar tiempo con la gente que queremos. Hay que poner la tecnología al servicio de las personas y no a la inversa”, concluye.

Con apenas 15.000 euros de inversión en 2015 para la primera versión y a punto de ser madre por segunda vez, Dommuss es como un hijo más que le está dando muchas alegrías: su invento ya está en los smartphones de miles de personas, de España y de Sudamérica, y no lleva camino de estancarse; de hecho, para 2017 las previsiones son alcanzar los 50.000 usuarios. Diariamente aumentan las cifras de descarga y el boca a boca empieza a funcionar. Escribir en Google organización familiar ya sitúa a Dommuss entre los primeros resultados y a su creadora le encanta sentir que con tecnología a los hombres les resulta más natural empezar a convertirse en amos de casa.

Las tareas domésticas también son cosa de hombres. (Txefe Betancort).

El proyecto cuenta también con un blog, que aporta consejos y reflexiones útiles para simplificar la vida personal y familiar y da claves para mejorar la organización a tres niveles, personal, familiar y doméstica. El pack lo remata una tienda on line, Dommuss STORE, que aunque poco desarrollada todavía, ofrece productos distintos y prácticos para familias activas.

Usuarios satisfechos, la mejor recompensa

En su web recogen opiniones de usuarios, un motor importante de motivación para seguir impulsando el proyecto. “Ahora mismo, tenemos más de 12.000 usuarios únicos, y de esa cifra, más de la mitad son hombres. Me encanta pensar que Dommuss es una contribución directa para hacer realidad la corresponsabilidad, para mentalizar sobre lo importante que es que los hombres también se hagan cargo de tareas que hasta ahora siguen recayendo mayoritariamente sobre nuestras espaldas”, comenta. Leer que es una herramienta “ fantástica para tener todas las actividades/reuniones/citas médicas en un solo calendario familiar” con la que es “ fácil organizarte con la pareja si se comparte el calendario; además te avisa cuando alguien de tu familia añade algún evento” o entrar en la web y que alguien refleje que “ va de lujo. Se ajusta a lo que buscaba. La atención por parte de los desarrolladores un 10. Seguid así” es toda una inyección de adrenalina para seguir trabajando y mejorando la idea inicial. La segunda versión acaba de estrenarse con una inversión acumulada de 60.000 euros, ya con socios capitalistas y equipo de programación. Lo que empezó como una ocurrencia personal para organizar y gestionar la agenda doméstica lleva camino de convertirse en un proyecto profesional que le facilita la vida a miles de personas. Un trabajo del que sentirse sin duda orgullosa porque incide directamente en mejorar una situación a todas luces injusta, facilitando que los hombres asuman su cuota de responsabilidad en ese hacerse cargo de las tareas domésticas. Y poniéndoselo atractivo, a través de la tecnología.

