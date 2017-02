Drag Sethlas: "Buscaba polémica y lo he conseguido"

El ganador de la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Borja Casillas, Drag Sethlas, ha manifestado que "buscaba polémica y lo he conseguido", mediante un espectáculo con referencias a la Virgen y a Cristo crucificado.



"No pretendía herir ni ofender a nadie, la religión es historia y el público quería que se llevase a escena, la libertad de expresión es fundamental y hay que abrir un poco la mente", ha considerado Casillas, quien actualmente cursa una adaptación denominada Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) para poder dar clases de religión en colegios concertados y privados.



Su fantasía ¡Mi cielo! yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera ha levantado ampollas y generado comentarios de todo tipo en las redes sociales, así como reacciones de la Iglesia y de instituciones públicas como el Cabildo de Tenerife.



Casillas se declara agnóstico y cree que la religión "es historia que está escrita y debemos conocer, esto es una forma diferente de acercarnos a este conocimiento, y para mí, ha sido una forma de expresarme desde el arte".



"El espectáculo que he presentado es una representación escenográfica que he querido traer al Carnaval con buena intención y mucho arte", ha dicho.



Como futuro profesor de religión, dice que no tiene miedo a las críticas y "nada me afecta, hay opiniones para todo y hay que saber separar el arte de la profesionalidad".



El diseño de Nelson Rodríguez, Drag Valkiria, en representación de Multiópticas, además de colocarle en el trono como Drag Queen de esta edición del veinte aniversario del espectáculo, generó miles de comentarios en tan solo unos minutos.



Drag Sethlas ha logrado en este veinte cumpleaños de la Gala Drag Queen la banda de reinona tras quedar en segunda posición el pasado año.



Natural de Las Palmas de Gran Canaria, Casillas se dedica desde 2009 al mundo de la danza, una actividad profesional que compagina con sus estudios de profesor de infantil y con otros proyectos artísticos como profesor de hip hop.



Ha preparado el espectáculo de Drag desde el verano pasado con el objetivo de "hacer algo diferente y dar al público algo que nadie se atreve a hacer, me arriesgué y fui a por todas".