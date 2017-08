El Gobierno de Canarias no prohíbe el baño en las zonas de microalgas, pero los técnicos confiesan que no se bañarían

El Gobierno de Canarias sigue sin prohibir el baño en las zonas costeras en las que han aparecido las cianobacterias Trichodesmium erythreaum, conocidas como microalgas, pero los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y del Banco Español de Algas recomiendan no hacerlo. "Yo no me bañaría en un sitio con las aguas de ese color, es de sentido común", sostiene el taxónomo y experto del Banco Español de Algas (BEA) Emilio Soler, quien explica que estas cianobacterias producen amonio como desecho, que es irritante y cuyo contacto con las mucosas puede producir dermatitis pasajeras.

Estas declaraciones las ha realizado acompañado por la jefa de servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno Autónomo, María Luisa Pita, y por el doctor en Ciencias del Mar y técnico del departamento de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente Rogelio Herrera, en una rueda de prensa convocada por el Ejecutivo autonómico a raíz de que se hiciese público este domingo un informe de Soler en el que, tras unas muestras recogidas en Tenerife y El Hierro, el científico del BEA emitiese un certificado de análisis en el que concluía que una exposición continuada con esta cianobacteria "puede promover el desarrollo de tumores primarios de hígado a medio-largo plazo" y recomendara prohibir el baño. A esta rueda de prensa dada por especialistas le seguirá, este martes previsiblemente, otra que darán miembros del Gobierno de Canarias, que siguen sin dar la cara porque prefieren que primero los científicos resuelvan las dudas de la ciudadanía.

Soler ha sostenido ante los medios que en este documento que ha trascendido a la opinión pública las relaciones con el carácter tóxico de la Trichodesmium erythraeum "son producto únicamente de experimentos de laboratorio en invertebrados marinos, peces y ratones", ello a pesar de que en el informe, que recalca que era dirigido para la comunidad científica, no se menciona que los tumores son en los roedores. Así, el científico recalca que estos resultados no son extrapolables a los seres humanos, sobre todo porque los animales que enfermaron en esos experimentos lo hicieron tras ser sometidos a altas concentraciones de sustancias extraídas de esas microalgas que no se dan en las aguas donde estas aparecen.

Informe sobre las microalgas del Banco de Algas en el que se recomienda prohibir el baño y se dice que podría desarrollar tumores Canarias Ahora

Para la jefa de servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno Autónomo, María Luisa Pita, se ha producido "una percepción de riesgo importante en la población" con las microalgas, pero esa reacción no está justificada y solo es explicable, según ha sostenido , por una "confusión" a que ha llevado la conjunción de varias circunstancias.

Entre ellas, Pita ha citado "un repunte importante de la hepatitis A" que se ha asociado al fenómeno sin razón, ya que el aumento de casos de esa patología se está dando en toda Europa y "no tiene nada que ver con este hecho", sino que ha venido motivado porque "se ha bajado la guardia en las medidas de protección en determinadas prácticas sexuales" y eso ha propiciado el contagio. Así mismo, la jefa de Sanidad Ambiental descarta que haya relación entre las aguas residuales y la proliferación de las microalgas. "Rotundamente no, no existe relación", una afirmación que asegura que lo corroborará en las próximas semanas con un informe técnico.

Por otra parte, los técnicos han descartado "tajantemente" que la presencia de las microalgas en las aguas canarias pueda ocasionar toxicidad en el pescado que se consume y cría en las piscifactorías de las Islas, y han recordado que se hacen controles exhaustivos tanto de las aguas como del propio producto antes de que este llegue a los mercados de canarios. Eso sí, Rogelio Herrera ha adelantado que es posible que en los próximos días -hasta ahora solo se han visto dos-, en aquellos sitios donde ha habido una presencia prolongada de la cianobacterias, aparezcan peces muertos, y señala que puede ser por dos causas, o bien "por obstrucción de las agallas en especies de pequeño tamaño" o por el agotamiento del oxígeno del agua ya que "donde hay una descomposición grande de masa de estas microalgas hay mucha materia orgánica que produce el agotamiento del oxígeno", aunque descarta que la muerte suceda por intoxicación.

HABRÁ AMPLIACIÓN