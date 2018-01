Roldós asegura que no hay "ningún problema" con bendecir con agua bendita las nuevas motos de la Guardia Civil

La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha señalado que a ella no le genera "urticaria" que un sacerdote bendiga las motos de la Guardia Civil, porque no tiene "ningún problema" con la religión que profesan la mayoría de ciudadanos españoles, "la católica".



Roldós ha hecho estas declaraciones tras asistir en la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas a la presentación de las nuevas motos de las unidades de Tráfico de la provincia, que esta vez no han sido rociadas como agua bendita, como sí ocurrió este martes con los vehículos presentados por el cuerpo en Tenerife.



Preguntada por las críticas que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha hecho al "apego" que la Guardia Civil mantiene "al rancio boato de las bendiciones", la delegada ha dicho que tiene nada que objetar al rito que se siguió en Tenerife.



"En este caso el destacamento de Tenerife consideró (conveniente) bendecir y no puse ninguna pega para que se bendijera a los guardias civiles que van a tripularlas y a las propias motos", ha explicado.



Por su parte, el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas Carlos Rodríguez, que acompañaba a Roldós en esta presentación, ha dicho sobre esta controversia que en el Instituto Armado está representado "todo tipo de personas y de religiones y cada uno lo celebra a su manera".



Ha apuntado asimismo que cada 12 de octubre "hay agentes que celebran la festividad de la Virgen del Pilar, como patrona del cuerpo, y otros que simplemente lo que celebran es el día de la Guardia Civil, pues su religión no es la católica o por lo que sea".



"No hay ningún tipo de conflicto ni hemos notado nunca que esto sea motivo de controversia, ni creo que haya que hacerla por si se bendice algo o no", ha subrayado.



El teniente coronel Rodríguez ha dicho que no tiene en cuenta estas quejas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles porque "siempre no llueve a gusto de todos", y ha añadido que "puede haber gente que se sienta molesta y otras que no".



"Hay quienes piensan que bendecir la moto les va a proteger y por qué no vamos a respetar eso también", ha concluido Carlos Rodríguez.