La oferta de trabajo del Ayuntamiento de la capital grancanaria a 162 desempleados era falsa y nadie se responsabiliza 

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofreció en la última semana puestos de trabajo a 162 personas de la capital grancanaria por un error de comunicación en el servicio municipal interno. En la mañana de este viernes varios afectados se presentaron en el pleno municipal donde exigieron la dimisión de la concejala del área, Pilar Álvarez.

Desde el pasado viernes más de 150 ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que ya habían trabajado en el servicio de limpieza de la ciudad, recibieron una llamada del Ayuntamiento en la que les ofrecían un empleo. La trabajadora que se comunicó con ellos les preguntó si tenían el uniforme y si querían formar parte del equipo que comenzaría a trabajar el próximo 1 de marzo hasta el 31 de enero.

La ilusión llegaba a la casa de muchas familias que cuentan con pocos recursos y que, por fin, algún miembro iba a tener un puesto de trabajo en buenas condiciones. Otros, que ya se encontraban trabajando no dudaron ni un momento en presentar la baja voluntaria y aceptar un empleo que les aseguraba un sueldo a jornada completa durante 10 meses.

Hasta ese momento todo iba bien, pero este miércoles y jueves las mismas personas comenzaron a recibir llamadas en las que les informaban que hubo un error y que el proyecto no se iba a llevar a cabo. “Las cosas no son claras y nos dan excusas como que las llamadas no eran para contratar sino para actualizar las bases de datos”, cuenta una de las afectadas que renunció a su puesto de trabajo por aceptar el de el Ayuntamiento.

“Muchos se hicieron hasta la revisión médica”, contaba otra de las afectadas que lleva más de dos años sin trabajo. “Esto es una vergüenza, nos pusieron el caramelo en la boca y nos lo quitaron”, se escuchaba en las puertas de las Casas Consistoriales este viernes a la espera de que los dejaran pasar a la sesión del pleno que se celebraba en el interior.

La tensión y la indignación de estas personas aumentó cuando lograron entrar al pleno y la oposición pidió al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que ofreciera una explicación de lo sucedido. “Vamos a intentar solventar la situación para que nadie salga perjudicado”, aclaró el primer edil capitalino, mientras los afectados pedían entre gritos la dimisión de Pilar Álvarez.

A la salida del pleno la edil se reunió con muchos de los afectados que le reclamaban una explicación. Álvarez aseguró que ella no dio esas instrucciones y que se estaba buscando la solución para el problema de las personas. Además, añadió que “la llamada era para actualizar la base de datos”. Una respuesta que no convenció a los presentes. "¿Qué hago ahora doña Pilar que perdí dos trabajos?", le preguntaba una señora.

Según la concejala en la tarde de este viernes se reunirán el alcalde de la ciudad, la concejala del área y los responsables para "buscar una solución en las próximas horas" que será trasladada a los afectados la próxima semana.