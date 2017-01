La exhumación de la fosa común de Vegueta enfrenta a dos asociaciones de memoria histórica con el Ayuntamiento

La petición de exhumar la fosa común del cementerio de Las Palmas, antigua necrópolis de Vegueta, ha generado discrepancias entre dos asociaciones de memoria histórica con el Ayuntamiento de la capital grancanaria. El Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares Fusilados de San Lorenzo han vuelto a expresar su malestar con la "lentitud" del Consistorio para determinar una decisión al respecto y temen que finalmente este proyecto no salga adelante.

La decisión la debe tomar el Ayuntamiento, que está esperando por la recomendación que haga el Consejo Asesor de Memoria Histórica. El concejal de Participación Ciudadana, Sergio Millares (LPGC Puede), explica que se están valorando dos informes (el de la ARDF Desaparecidos y el del Foro Estatal de la Memoria Histórica) y añade que es un tema "delicado" que hay que analizar bien.

Millares aclara que la próxima semana es probable que puedan tener, al menos, una recomendación para el Consistorio sobre el proyecto. El edil reconoce que uno de los los informes es partidario de abrir la fosa y el otro opta por otra vía. Además, añade que la fosa fue abierta después de 1937, por lo que cabe la posibilidad de que los restos morales de los represaliados no se encuentren ahí. Por ello, pide "prudencia" hasta que sean analizados ambos documentos.

Sin embargo, el portavoz de la plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo se niega a aceptar la posibilidad de que la fosa finalmente no se abra. Recuerda que su padre Diego González, de 90 años, e hijo del sindicalista Francisco González, tiene la ilusión de recuperar los restos mortales de su padre y cree que "es de justicia", por lo que no comprende que, más de un año después, no se haya puesto solución a su demanda.

Un informe sí concluye la viabilidad de abrir la fosa

El sindicalista Francisco González fue enterrado en esta fosa junto al que fuera alcalde del entonces municipio de San Lorenzo Juan Santana Vega en marzo de 1937. Por ello, el también autor del libro Tormenta en la memoria asegura que ya ha recurrido también al Cabildo de Gran Canaria para que se implique en este asunto. "Le hemos hecho llegar el informe de la ARDF Desaparecidos y hemos solicitado una cita con el presidente de la Corporación Insular", asegura González.

Este informe, defendido por esta plataforma y liderado por Santiago Carcas, detalla una vía por la que se podría exhumar esta fosa. El mismo concluye la "viabilidad absoluta" de las exhumaciones de la fosa nº 2 en cuartel nº 6, donde fueron enterrados Francisco González y Juan Santana.

Según este documento, la fosa se halla localizada, se sabe que tiene una prueba sobre ella, que indica donde fueron enterrados, una piedra grande. Apuntan que los represaliados de San Lorenzo siguen en la misma fosa común "inalterada desde 1937", con cal y tierra encima de ellos.

El estudio señala además que "los trabajos podrían durar entre uno y tres meses, dependiendo si todo va bien, o surgen complicaciones (es de los más normal), siendo una exhumación más en un cementerio cualquiera".

Estas dos asociaciones piden "al menos" el permiso

Tanto el Foro Canario de Víctimas del Franquismo como la Plataforma de Familiares Fusilados de San Lorenzo son partidarios de que el Ayuntamiento de la ciudad, "al menos" les otorgue el permiso para exhumar la fosa. Señalan que si es cuestión de dinero, están dispuestos a hacer campañas de 'crowfunding' y a buscar financiación de otras administraciones como el Cabildo de la Isla.

González insiste en que no va a permitir que se coloque un monolito, que impida que posteriormente se puedan recuperar esos cuerpos. Estas dos asociaciones señalan que esta escultura debe colocarse una vez se abra la fosa.