La Justicia obliga a Mogán a dotar a la Policía Local del uniforme que no le quiere entregar

El Ayuntamiento de Mogán sigue sumando derrotas judiciales a raíz de su empecinamiento en no dotar a la Policía Local del municipio de la indumentaria de trabajo mínima que necesitan los agentes. Según una sentencia fechada el pasado mes de septiembre, el Consistorio dirigido por Ciuca-PSOE ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria a entregar al cuerpo los uniformes que les debe desde el año 2014 y 2016 y se le ha impuesto las costas procesales.

Esta sentencia se une a otra del pasado mes de febrero en el que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 tumbaba las intenciones del concejal de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación, Mencey Navarro, de proponer a los trabajadores que renunciaran a la dotación total del uniforme de 2017, un vestuario que todavía no ha sido entregado a pesar de que se debió hacer durante los tres primeros meses del año, como recoge el convenio laboral. Por ello, este incumplimiento también está denunciado por el sindicato UGT.

El Ayuntamiento esgrime para no cumplir con la normativa que, a su parecer,el acuerdo “no exige que se entregue todo el material al principio de cada año sino que se entregará aquel que realmente se necesite”. Sin embargo, la sentencia deja claro que este material es “básico” y por tanto esto solo puede implicar “que ese es el material mínimo que se necesita” y que “si son prendas básicas, cada agente no puede carecer de ninguna de las mismas”. Además, recalca que la administración “ha de entregar a cada agente al inicio de cada año el material completo”.

Este material para cada agente está compuesto por cinco camisas de manga corta, una camisa de manga larga, cuatro sudaderas de algodón, tres pantalones largos y cortos, dos gorras, tres pares de calcetines, un chaleco reflectante, un anorak y una cazadora de tela cada tres años, un par de hombreras, dos pares de insignias, dos pares de zapatos, así como vestimenta para la unidad de tráfico y casco para la motocicleta.

Mencey Navarro explica que la postura del Ayuntamiento es de "sostenibilidad y ahorro" ya que opina que no es necesario que, por ejemplo, se les tenga que comprar a los agentes cada año un anorak si el del año anterior apenas está usado.

Aparte, sostiene que de 54 guardias que conforman la plantilla "todos menos siete firmaron un escrito en el que decían que no le era necesario la dotación salvo cuando lo necesitaban y con la contrapartida de que el dinero que se ahorra en uniformidad se invierte en medios técnicos y materiales, hay un sector muy reducido que entiende que la dotación hay que dársela en su totalidad aunque tenga uniformidad sin estrenar de años anteriores", subraya.

“Falta de respeto a los vecinos de Mogán”

Para el delegado de personal de UGT Eugenio Hernández, y el delegado sindical, Antonio Ojeda, el comportamiento del Ayuntamiento con la Policía Local del municipio es “una falta de respeto no solo a nosotros, sino a todos los vecinos de Mogán”.

Agregan los dos representantes sindicales que la situación actual se ha creado por “la incompetencia del Jefe de Policía -Tomás Hernández- y el propio concejal de Seguridad, incapaces de tratar y negociar adecuadamente este asunto”. También recuerdan que un grupo de policías renunció voluntariamente a su derecho de recibir la uniformidad para que el Ayuntamiento empleara el dinero en otro material para los agentes, cosa que no ha ocurrido.

“Quieren ahorrarse el dinero de nuestra uniformidad, pero por otra parte la alcaldesa alardea de haberse gastado más de 120.000 euros en dotar a la Policía Local de los medios que se necesita. Nos gustaría saber en qué se han gastado ese dinero cuando no tenemos linternas en condiciones para señalizar un simple accidente, con vehículos que no tienen ninguna y otros con ellas deterioradas, el edificio se lo están comiendo las termitas, solo tenemos dos ordenadores y no tenemos ningún material de oficina”, denuncian Hernández y Ojeda en un escrito.

Mencey Navarro defiende que estas acusaciones de falta de material son "rotundamente" falsas y asegura que "tienen todo lo que ellos piden".