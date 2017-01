UGT insiste en la destitución del Jefe de Policía de Mogán por su "baja formación e incompetencia"

El sindicato UGT de la Policía Local de Mogán ha vuelto a pedir la destitución del Jefe del cuerpo, Tomás Hernández, por, según el portavoz Eugenio Hernández, su "baja formación e incompetencia". No es la primera vez que el sindicato lo solicita ya que en el verano de 2016 en la Mesa General de Negociación realizó esta petición junto a Comisiones Obreras, aunque fue desestimado por el Ayuntamiento.

Tomás Hernández fue nombrado Jefe de la Policía Local de Mogán el 15 de enero de 2016 después de 38 años perteneciendo al cuerpo, los últimos siendo subinspector. El representante de UGT recuerda que en la anterior Mesa de Negociación el Ayuntamiento hizo "oídos sordos" a esta petición "por los intereses que pueden haber por parte de ellos".

Y es que, Tomás Hernández, según se desvela de la conversación entre el exalcalde de Mogán Francisco González y uno de los miembros de la campaña electoral de Ciuca Mogán, logró este puesto de trabajo como agradecimiento de los servicios prestados durante los meses previos a las elecciones, época en la que supuestamente, tras terminar sus turnos laborales, hacía de chófer de la hoy alcaldesa Onalia Bueno.

No es la única protesta que hacen desde UGT ya que también lamentan en un escrito "la tomadura de pelo" por parte del concejal de Seguridad, Mencey Navarro, y el Jefe de la Policía Local a la hora de presentar públicamente el nuevo vehículo para la unidad de atestados e informes, ya que aseguraron ante los medios que se trataba de un vehículo totalmente equipado con la última tecnología, medios técnicos y materiales cuando el sindicato denuncia que "tan sólo dispone de una emisora y un alcoholímetro, siendo este último cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico" y que está pendiente de ordenador e impresora, "que es lo mínimo que se espera, más que nada para que se iguale al anterior".

Así, las únicas mejoras respecto al anterior es que se trata de un vehículo nuevo y de mayor tamaño, pero sin comodidades para trabajar. "Por no tener ni siquiera tiene instalado aire acondicionado en el habitáculo de trabajo, algo que ya se encargarán de resaltar los policías cuando lleguen los días de calor en el verano", recoge el texto.

"Ya que no nos cabe la posibilidad de la torpeza de no verificar el equipamiento, sobre todo después del tiempo de espera para su entrega, parecen desconocer que la hipocresía y el engañó tienen una vida corta, algo con lo que el mencionado concejal nos está acostumbrando a convivir", señala el sindicato, quien recuerda que desde principio del año 2016 se había reclamado al Consistorio medios para que la unidad de atestados e informes funcionara "medianamente bien".

Además, según UGT, el Ayuntamiento siempre les responde que "van a llegar" y que no tienen fondos suficientes, aunque Eugenio Hernández recalca que por el contrario no tienen inconvenientes en pagar horas extras de cantidades desorbitadas. "Se quejan de que no hay dinero para material y después pagan horas extras sin problemas de más de 6.000 euros", apunta el agente.

Por otro lado, también hace hincapié el representante de UGT de las "dejadeces que ponen en juego" la seguridad del cuerpo, como el hecho de que haya un todoterreno desde diciembre parado porque no ha pasado la ITV.

"Lamentamos que cuando simplemente informamos sobre la falta de material, tengamos que soportar los comentarios de algún mando que desde luego no ven ningún problema en la Policía, y nos desacrediten diciendo que sí que hay material y que sólo hay que ir de un coche a otro buscándolo. Ha pasado concretamente cuando hemos tenido que utilizar linternas prestadas por ambulancias o por personal de carreteras al no haber en nuestros coches. Desde luego ni les preocupa la falta de material y ni siquiera que tengamos que utilizar vehículos que en algunos casos están más para el desguace que para estar circulando", explica Eugenio Hernández.

Por último, menciona el conflicto que tiene el cuerpo con el Ayuntamiento con respecto a los uniformes, que todavía no han sido entregados a pesar de que los tienen desde el año 2016. "Hemos presentado una demanda por no cumplir con la entrega de uniformidad y el Ayuntamiento tiene una sentencia por no dotarnos de uniformidad por parte del anterior grupo de gobierno, con la que tendría que haber cumplido este concejal y de momento lo único que se le está ocurriendo es recurrirla, consiguiendo únicamente retrasar el asunto. Tiene otra demanda del año 2016 por lo mismo y desde luego no nos va a temblar el pulso en abril de este año para demandar nuevamente en caso de no cumplir", concluye.