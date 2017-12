El Gran Canaria quiere seguir como único invicto en casa ante un pujante Betis

El Herbalife Gran Canaria quiere terminar el año invicto en su feudo en la actual la Liga Endesa, en el encuentro que le medirá este sábado al Real Betis Energía Plus, ante el que no quiere confianzas pese a que el conjunto verdiblanco llegará a la isla como colista.



El cansancio que pueden acusar los jugadores de Luis Casimiro, que afrontarán el tercer partido desde el pasado domingo hasta este sábado, tras un pesado desplazamiento desde Italia que ha imposibilitado realizar más de un entrenamiento de cara al duelo ante los béticos, será una baza que intentarán aprovechar los pupilos de Óscar Quintana.



De igual forma, el técnico del Gran Canaria ya ha recordado que el Real Betis viene de lograr sus dos únicas victorias ligueras de manera consecutiva, con un técnico y una plantilla bien diferente a la que comenzó la campaña, y con jugadores relevantes que cuentan con experiencia en la Euroliga.



Para este partido, Casimiro -con pasado en el Betis, al igual que el pívot checo Balvin- podrá disponer de todos sus jugadores, aunque intentará recuperar la mejor versión del ala-pívot internacional Pablo Aguilar, que no se sintió nada cómodo en el encuentro del pasado miércoles ante Dolomiti Energía Trento de la Eurocopa, tras salir de una lesión.



El conjunto grancanario deberá tener especial cuidado con el alero norteamericano Ryan Kelly y con su compañero de equipo y posición, el checo Blake Schilb, dos de los principales artífices en las victorias conseguidas por un Betis que está igualado a puntos con San Pablo Burgos y que quiere aferrarse a la permanencia en la máxima categoría.



Casimiro confía en que sus jugadores no se relajen en estas fechas navideñas y estén bien concentrados para realizar el trabajo que les lleve a una nuevo triunfo, mientras que Quintana ha manifestado en las redes sociales del conjunto andaluz que las claves del partido pasarán por la defensa y el rebote, y en parar a los hombres grandes de Herbalife.



El Real Betis tendrá la baja para este encuentro de su base irlandés Donnie McGrath, por lesión, aunque pese a ello intentarán asaltar el fortín grancanario.



El partido se disputará en el Gran Canaria Arena a partir de las 19.00 horas, con arbitraje de Cortés, Calatrava y Olivares, y será televisado por Multideporte 4 (dial 194).