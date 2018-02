El equipaje de mano en el avión: todo lo que debes saber

Facturar el equipaje al viajar en avión da mucha pereza. Primero, porque nos hace llegar al aeropuerto con mucha antelación, y segundo, porque una vez en nuestro destino nos tocará esperar en la cinta correspondiente hasta que aparezca nuestra maleta. Además, claro está, de que cuando facturamos siempre cabe la posibilidad de que algo falle y nuestro equipaje termine extraviado.

¿Solución? Llevar solo equipaje de mano. El problema llega cuando hacemos viajes largos, queremos llevar esto y lo otro y de pronto nos juntamos con demasiadas cosas. Existen unos límites muy rigurosos para el equipaje de mano y, o tenemos una gran capacidad de selección a la hora de hacer la maleta, o al final tendremos que facturar. Hay ciertos errores en los que no debes caer al hacer tu mochila de viaje, y son igual de válidos cuando se trata de una maleta.

Para no llevarnos sorpresas, veamos qué condiciones encontraremos al viajar con equipaje de mano, tanto de tamaño como de contenidos.

Las medidas del equipaje de mano pueden variar de una compañía a otra.

Las medidas del equipaje de mano

Por normal general, y salvo alguna excepción como Ryanair, todas las aerolíneas permiten subir al avión con dos bultos sin coste adicional, uno mediano, como una maleta o una mochila, y otro pequeño, como un bolso o un maletín. Cada compañía marca las medidas máximas del equipaje de mano permitido en sus aviones, pero las dimensiones más comunes son 55 x 40 x 20 cm y 10 kg para la maleta principal y 35 x 20 x 20 cm para un segundo bulto, como ocurre en Ryanair y Vueling. Como las combinaciones son múltiples si nos fijamos en el resto de compañías, aquí tienes las normas en las principales aerolíneas del mundo en clase turista:

Aeroflot: 1 bulto de 55 x 40 x 20 cm (10 kg) + 1 bulto pequeño (sin especificar).

Air Europa: 1 bulto de 55 x 35 x 25 cm (10 kg) + 1 bulto de 35 + 20 + 30 cm.

Air France: 1 bulto de 55 x 35 x 25 cm + 1 bulto de 40 x 30 x 15 cm (máximo total 12 kg)

Alitalia: 1 bulto de 55 x 35 x 25 cm (8 kg) + 1 bulto pequeño (sin especificar).

American Airlines: 1 bulto de 56 x 36 x 23 + 1 bulto de 45 x 35 x 20 cm.

British Airways: 1 bulto de 56 x 45 x 25 cm + 1 bulto de 40 x 30 x 15 cm.

Brussels Airlines: 1 bulto de 55 x 40 x 23 cm + 1 bulto de 40 x 30 x 10 cm (máximo total 12 kg)

Delta: 1 bulto de 56 x 35 x 23 cm + 1 bulto pequeño (sin especificar).

EasyJet: 1 bulto de 56 x 45 x 25 + 1 bulto de 45 x 36 x 20 cm.

Emirates: 1 bulto de 55 x 38 x 20 cm (7 kg).

Iberia: 1 bulto de 56 x 45 x 25 cm + 1 bulto pequeño (sin especificar).

Latam: 1 bulto de 55 x 35 x 25 cm (10 kg) + 1 bulto pequeño de 45 x 35 x 20 cm.

Lufthansa: 1 bulto de 55 x 40 x 23 cm (8 kg) + 1 bulto de 30 x 40 x 10 cm.

Norwegian: 1 bulto de 55 x 40 x 23 cm (10 kg) + 1 bulto de 25 x 33 x 20 cm.

Qantas: 1 bulto de 56 x 36 x 23 cm (7 kg) + 1 bulto pequeño (sin especificar).

Qatar Airways: 1 bulto de 50 x 37 x 25 cm (7 kg) + 1 bulto pequeño (sin especificar).

Swiss: 1 bulto de 55 x 40 x 23 cm (8 kg) + 1 bulto de 40 x 30 x 10 cm.

Turkish Airlines: 1 bulto de 55 x 40 x 23 cm (8 kg) + 1 bulto pequeño (sin especificar).

Hay compañías más permisivas que otras, tanto en las medidas como en el peso, pero convine no tomárselo a la ligera porque la última palabra la tendrá la aerolínea y nos podemos llevar una desagradable sorpresa si excedemos sus limitaciones.

El equipaje de mano en Ryanair

En Ryanair han cambiado las cosas recientemente. En sus inicios fueron extremadamente estrictos con las medidas del equipaje, solo se permitía un bulto y no podías llevar absolutamente nada más en la mano. Con el tiempo se ablandaron un poco y permitieron un segundo bulto de pequeñas dimensiones sin coste adicional. Y ahora todo ha vuelto a cambiar.

Desde el 15 de enero de 2018 los pasajeros de Ryanair solo pueden subir al avión con un bulto pequeño (35 x 20 x 20 cm) y la maleta que antes sí se permitía (55 x 40 x 20 cm) será bajada a la bodega sin coste al llegar a la puerta del avión. No tendrás que facturarla con antelación pero sí recogerla en la cinta en tu destino. Solo podrás subir con los dos bultos si pagas embarque prioritario.

Algo así pasaba ya con muchos pasajeros en el momento que la tripulación consideraba que no entraban más maletas en la cabina y muchos se veían obligados a dejar su equipaje en la bodega por falta de espacio. Si eras de los primeros en la fila te librabas de esto, ahora solo te escaparás si pagas ese extra al sacar tu billete.

Ryanair ya no permite llevar equipaje de mano de forma gratuita como el resto de compañías.

La otra limitación del equipaje de mano: el contenido

Si viajas solo con equipaje de mano verás que no solo hay límites de espacio sino también de contenido. Sí, “esto lo sabemos todos”, pero por mucho que se hable de ello es increíble lo que uno se puede encontrar en los controles de seguridad de un aeropuerto.

Gente que intenta pasar con un juego de cuchillos de cocina porque “es un regalo”, con botellas de refresco de dos litros porque “están sin abrir”, que intenta pasar con treinta botecitos de champú del hotel porque “son monísimos y tienen un tamaño perfecto para viajar”… y así una lista infinita de casos que día tras día se ve en todos los aeropuertos del mundo.

No todo vale en el equipaje de mano, veamos qué artículos no se pueden introducir según la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) en la zona restringida de seguridad y por tanto en un avión:

Armas de fuego y armas en general, incluso las de juguete que puedan parecer reales.

Dispositivos que disparen proyectiles, incluso tirachinas.

Dispositivos que aturdan o inmovilicen.

Objeto con punta afilada o borde cortante.

Instrumentos romos.

Herramientas que puedan causar heridas graves, como destornilladores.

Sustancias explosivas o incendiarias.

Sustancias químicas o tóxicas.

Líquidos, aerosoles y geles, aunque hay excepciones.

E el control de seguridad deberás pasar por separado los líquidos y los aparatos electrónicos. / Foto: Politikaner

Lo que sí puedes llevar en el equipaje de mano

Por lo general, y teniendo en cuenta que sería raro tener que hacer un viaje de placer con alguno de los elementos anteriores, veamos qué cosas nos pueden generar dudas y sin embargo sí podemos llevar con nosotros.

Empecemos con los dispositivos electrónicos. No hay problema en llevar teléfonos, tablets, ordenadores portátiles, libros electrónicos, videoconsolas portátiles, cámaras de fotos y vídeo, reproductores de música, etc. Eso sí, en el control de seguridad deberemos sacarlos de la maleta y pasarlos por separado.

Sí puedes llevar líquidos pero para ello deberás cumplir con ciertos requisitos. Los envases deberán de ser de 100 ml como máximo y no podrás llevar más de 10 unidades. Es decir, la cantidad total no puede superar 1 litro. Entendemos por líquidos tanto bebidas como perfumes, geles, champús, pastas, cremas, lociones, esprays, etc. Todos estos botecitos deberán ir en una bolsa de plástico transparente que se pueda cerrar y deberás pasarla por separado.

Ten en cuenta que sí hay ciertas excepciones, se puede viajar con bebidas de alimentación especial, como por ejemplo para bebés, y si compras alguna botella en la zona de embarque y haces escala en otro aeropuerto sí te permitirán pasar con estos líquidos siempre que vayan en bolsas precintadas y con el ticket de compra en su interior.