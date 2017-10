"Feijóo recomendó llamar al 112 para cualquier cosa y colapsó la coordinación de los incendios"

"El domingo por la tarde Feijóo recomendó a la ciudadanía que para cualquier cosa llamaran al 112 en vez de potenciar los teléfonos específicos; se llamaba al 112 incluso para preguntar por el estado de las carreteras", lo que colapsó un centro de emergencias y supuesta coordinación en el que durante las horas más complicadas de la crisis "nunca trabajaron más de 14 personas atendiendo los teléfonos". Quien así se pronuncia es Susana Camba, miembro del comité de empresa de la central de emergencias del 112 Galicia, que este viernes ha comparecido en Santiago acompañada de representantes de los bomberos, brigadistas y agentes forestales para relatar el "caos total" vivido el domingo, del que coinciden en culpar al Gobierno gallego.

Camba, del 112, estuvo acompañada en su comparecencia, por Miguel Uclés, presidente de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia y vicepresidente de la coordinadora estatal; Josafat Puente, presidente del comité de la empresa pública Seaga en Pontevedra; Rafael Cudeiro, agente forestal miembro de la asociación Aprafoga que los agrupa; y Gustavo Tubío, miembro de la Plataforma de Bomberos Públicos. Tras ellos, dos docenas de miembros de esos y otros colectivos que en los últimos días han venido criticando la gestión de la crisis por parte del Gobierno gallego y que ahora han cedido hacerlo conjuntamente.

La representante de los trabajadores de la central de emergencias del 112 lamenta que allí "se vivió un colapso que se veía venir" y que afectó a la coordinación de los diversos cuerpos y organismos implicados en la lucha contra el fuego y la protección ciudadana. Camba relata que, a pesar de preverse lo que podía pasar, el domingo por la mañana solo había siete personas atendiendo llamadas en el 112, cifra que por la tarde fue reforzada, "pero nunca más de 14 personas". El servicio se vio incapaz no solo de atender todas las llamadas por diversos tipos de emergencias que realizaba la ciudadanía sino también de atender las que realizaban los diversos organismos que actuaban sobre el terreno. ?"o se habilitó una línea específica para comunicarse como sí tiene el 061" de emergencias sanitarias, destacó Camba.

Camba es especialmente crítica con la recomendación lanzada por el propio presidente gallego en los medios de comunicación de que la ciudadanía llamara la ese número para "cualquier cosa" en vez de potenciar teléfonos específicos como el 085, dedicado a los fuegos forestales. "Otra cosa es que luego el 085 nos llame a nosotros para coordinar con otros dispositivos", explicó. "El 112 es un organismo coordinador y en esta ola de incendios no lo pudimos hacer, se vendió que el centro está integrado pero no lo está", concluye Camba.

"La red que usamos fue el WhatsApp"

Uno de los incendios que afectó a la provincia de Ourense EFE

or parte de los bomberos, Uclés agradece a la ciudadanía la colaboración. "Hicimos lo que pudimos y como pudimos, quisimos hacer más y no se nos permitió", dijo, destacando que la respuesta más repetida que se daba desde la Xunta a las ofertas formuladas durante la tarde del domingo por parte de los diversos parques de bomberos era que no hacían falta. Uclés es crítico con la falta de canales de comunicación que permitan coordinar mejor a los diversos cuerpos implicados en la lucha contra el fuego en vez de que cada uno tenga su propia red interna. "La red que usamos fue el WhatsApp", ejemplificó.

Por parte de los agentes forestales, Rafael Cudeiro destaca que gran parte de los incendios registrados en esta onda se debieron a las "partículas incandescentes desplazadas por el viento a cientos de metros". También él critica la falta de comunicación entre cuerpos: "no nos escuchamos unos a los otros, tiene que haber un mando único y un único canal de comunicación", dice. Y ratifica la crítica de Camba: "El 112 colapsó, todo el mundo llamó allí y no al 085". Sobre su propio cuerpo, destaca que llevan tiempo pidiendo la presencia de representantes en la sala de coordinación del 112 pero la Xunta lo rechaza.

Por los brigadistas, Josafat Puente destaca cómo los bomberos están especializados en los incendios urbanos y ellos, en los montes, pero la crisis del pasado fin de semana hizo que tuvieran que actuar en los ámbitos inversos sin que nadie los coordinara. Sobre las afirmaciones de la Xunta sobre que se habían vuelto a movilizar todos los efectivos disponibles antes de que comenzara la ola de incendios, Puente pone como ejemplo que " el sábado y el domingo en Ourense no había nadie de Seaga", mientras que en Pontevedra solo actuaron 40 brigadistas, -de los cuales 12 eran voluntarios-, de los 125 que podían hacerlo.

Puente también criticA el interés "de algunos políticos y medios de comunicación" por presentar a los propios brigadistas como los que plantan el fuego, A raíz de la detención de uno en Lobios justo antes de esta ola de incendios. "Tengo que lamentar la muerte de dos compañeros en 2010 y eso no se puede tolerar", dice, para añadir más tarde que mientras "los trabajadores públicos no ganamos más por que haya más fuego, las empresas privadas, sí". El brigadista también se muestra crítico con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la que dice que "solo actúa desde las entradas, no entra en el monte", para reclamar que sean cuerpos especializados y públicos los que hagan frente a los incendios priorizando las tareas de prevención durante todo el año.

Gustavo Tubío, de la Plataforma de Bomberos Públicos, esgrimió durante su intervención ante los medios una información de Praza.gal para cargar contra el director general Tomás Fernández-Couto como máximo responsable de incumplir en las dos últimas décadas el Plan Forestal de Galicia por destinar más fondos a la lucha contra el fuego que a la ordenación de los montes. "Si destinas tanto dinero a la extinción es que ya esperas que arda el monte", sentenció. Tubío también criticó que la falta de coordinación de los diversos cuerpos de emergencia ya quedó patente durante el accidente de tren de Angrois o en el incendio de la conservera Fandicosta en Moaña, y que el Gobierno gallego nada ha hecho para mejorarla.

Todos los que interviron coincidieron en criticar la falta de coordinación y el intento del Gobierno gallego de "echar balones fuera"" y culpar a supuestas tramas incendiarias que nunca se han demostrado. La comparecencia conjunta la concluyó Uclés: "Ya que no hay coordinación en los gobiernos, nosotros sí que nos unimos", dijo.