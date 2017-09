Mi cuerpo es mío. Yo decido

La lucha por el derecho al aborto y el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos es una reivindicación constante y central por parte del movimiento feminista. Una maternidad segura y libre fundamentada en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se deriva del derecho de toda persona a la vida, la salud y la reproducción. Concretamente, nos referimos a una maternidad libremente elegida que reciba los cuidados médicos y servicios sociales necesarios, incluyendo el derecho al ejercicio de la autonomía durante todo el proceso, tanto si opta por continuar el embarazo, como si opta por interrumpirlo. De este modo, las políticas orientadas a que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a un aborto legal, seguro y oportuno constituyen la base fundamental para el ejercicio de una maternidad segura, evitando cualquier riesgo para la vida y salud de las mujeres.

La Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) suprimió la posibilidad de que las menores de edad pudieran prestar el consentimiento por sí solas. La ley pasa a exigir que para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad es preciso, además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad, remitiéndose expresamente al régimen establecido con carácter general en el Código Civil para solucionar cualquier tipo de conflicto que pudiese surgir al prestar el consentimiento por los representantes legales o cuando la decisión de estos pudiese poner en peligro el interés superior de la menor.

Por ello, entendemos que en ningún caso esta reforma responde al ejercicio de protección de las niñas y adolescentes, sino más bien es una reforma cortada por un claro patrón machista y que va directamente en contra del desarrollo y la protección de los derechos más fundamentales de las mujeres, recogidos y amparados por diversos organismos como el Consejo de Europa, ONU, parlamento europeo; y legislaciones, incluso las nuestras, en las que queda recogida con meridiana claridad la intención de eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres

No es comprensible que una prestación como es la IVE no esté recogida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con todos los efectos que ello supone, como por ejemplo, no solo poder garantizar una cobertura del servicio en la red de hospitales públicos de todo el país, sino también garantizar el derecho de elección informada del mejor método para efectuar la misma.

Por todo ello, desde Podemos-Ahal Dugu defendemos un aborto libre, gratuito, de calidad y seguro para todas las mujeres de este país, niñas, migrantes y con diversidad funcional; que se garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, independientemente de su orientación afectivo sexual; queremos asegurar que las mujeres que quieran abortar lo hagan en la sanidad pública, con procedimientos de calidad, profesionales formadas y que hayan sido acompañadas e informadas durante todo el proceso de interrupción del embarazo; queremos la mayor seguridad jurídica y sanitaria para todas.

¡Porque nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos, sexualidades y afectos!

Eva Calleja Novales es secretaria de feminismos y lgtbi+ de Podemos Ahal dugu

Carolina Aznárez García es responsable del círculo de feminismos y lgtbi+ de Podemos Ahal dugu

Ainhoa Aznárez Igarza es secretaria de municipalismo de Podemos Ahal dugu

Patricia Ruiz de Iriza es secretaria de movimientos sociales de Podemos Ahal dugu

Neniques Roldán Marrodán es secretaria de comunicación de Podemos Ahal dugu

Tere Sáez Barrao es consejera del Consejo Ciudadano de Podemos Ahal dugu