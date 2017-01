Finaliza el año y desde diferentes medios se lanzan numerosos reportajes titulados ‘Los diez mejores… del año 2016”, “Los… más influyentes de 2016”, o propuestas similares. Desconozco la manera en la que se confeccionan estas listas pero, en la mayoría de los casos, escasean –o directamente, no existen– los nombres de mujeres.

Normalmente no suelo prestar demasiada atención a estos catálogos de ‘elegidos’; uno de los motivos es precisamente la ausencia de mujeres. Tampoco me gustan los calificativos del tipo ‘los mejores’, ‘los genios’, ‘los imprescindibles’ o similares. Pienso que crear mitos, personas a las que idolatrar, no tiene sentido. Prefiero pensar en referentes, en modelos, en personas cercanas a las que me gustaría parecerme por diferentes motivos.

Por ello, de mayor quiero ser… Margarita Salas Falgueras, una de las personas que más ha aportado a la ciencia del estado español. Esta bioquímica asturiana ha sido ampliamente reconocida por su trabajo, que posee importantes aplicaciones en biotecnología. La Dra. Salas declaraba el año pasado e n una entrevista para la revista Jot Down: «Cuando era joven me discriminaban por ser mujer, ahora me siento discriminada por ser mayor». Efectivamente, las mujeres mayores son aún más invisibles que las jóvenes. Hace unos días, a través de una amiga francesa, conocí precisamente una campaña lanzada por la asociación AAFA ( Actrices et Acteurs de France Associés, es decir, Actrices y Actores de Francia asociados) en la que denunciaban la ausencia de papeles para actrices que pasaban de los cincuenta años. Sin embargo, si los hay para hombres de esa misma edad…

De mayor quiero ser… María Teresa Lozano Imízcoz, matemática y académica, especialista en topología de baja dimensión. La Dra. Lozano trabaja en teoría matemática de nudos, que posee numerosas e importantes aplicaciones en biología. Escucharla hablar de matemáticas, de sus matemáticas, es un verdadero deleite; transmite auténtica pasión. En más de una ocasión, respecto a la docencia, la he oído decir: «Hay que enseñar a pensar». Ella lo hace.

De mayor quiero ser… María Josefa Yzuel Giménez, especialista en óptica y académica que, a pesar de su enorme prestigio como científica, no ha perdido esa calidez y cercanía que hacen de ella una persona realmente inspiradora. Los científicos pecan en algunas ocasiones de una absurda prepotencia que aleja la ciencia de la sociedad. Divulgar los logros de la ciencia y trasmitir el placer que puede sentirse a través del quehacer científico sólo puede realizarse desde la modestia y el entusiasmo. A la Dra. Yzuel le caracterizan –y me atrevería a decir que le sobran– ambas cualidades.

De mayor quiero ser… Mara Dierssen Sotos, neurobióloga de gran fama, divulgadora científica y… vocalista de un grupo de pop rock cuyos conciertos impulsan la investigación científica. ¿Una científica rockera? ¿Por qué no? La Dra. Dierssen es una de las más destacadas investigadoras a nivel internacional sobre el síndrome de Down y, su parte más reivindicativa, la desarrolla a través del ritmo y la melodía.

De mayor quiero ser… esta consigna la he tomado prestada de la preciosa iniciativa De mayor quiero ser… científica, una serie de diez cortos audiovisuales en los que una joven científica y su hija conversan, dando a conocer a través de situaciones cotidianas el perfil de diferentes profesionales de la biomedicina.

Animar a las niñas a acercarse a la ciencia a través de modelos reales es, en mi opinión, una manera inmejorable de hacer esta actividad apetecible, cercana, viable. En estos momentos, muchas mujeres de ciencia se están acercando a las aulas para servir de ejemplo inspirador a niñas y adolescentes –y también a niños, ¿por qué no?, ellos también necesitan referentes femeninos–. Estas iniciativas permiten conocer ejemplos reales de ingenieras aeronáuticas, matemáticas, físicas teóricas, informáticas o químicas, de profesionales de cualquier actividad de las llamadas STEM (acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) que transmiten la pasión por su trabajo, la satisfacción del quehacer científico o la importancia de la ciencia en nuestra sociedad. ¿Por qué es importante incidir especialmente en estas áreas? Porque sistemáticamente se vinculan a hombres: para que las más jóvenes se planteen un futuro laboral sin barreras de ningún tipo, necesitan creer que pueden formar parte de cualquier actividad que se imaginen.

Por eso –y aunque soy mayor, pero sólo porque nací hace bastantes años– sigo insistiendo, de mayor quiero ser…

*Marta Macho es doctora en Matemáticas, profesora de la UPV/EHU y dirige el blog Mujeres con ciencia`, promovido por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV que aborda la temática género y ciencia visibilizando a mujeres científicas.