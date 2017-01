Los bomberos rebaten al detalle los argumentos del Consorcio insular contra la huelga

El comité de huelga de los bomberos tinerfeños puntualizó y rebatió este domingo, con todo lujo de detalles, los planteamientos esgrimidos el viernes de manera oficial por la dirección política del Consorcio Insular, adscrito al Cabildo de Tenerife, en relación con el paro indefinido que los bomberos profesionales de la isla inician este lunes, aunque se han fijado unos servicios mínimos del 100%.

Según se recoge en una nota difundida por el citado colectivo, "el comité de huelga ha querido dar respuesta al comunicado difundido por el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife el pasado 27 de enero". Estas son las aclaraciones que hacen los bomberos profesionales, por apartados.

Servicios mínimos

Respecto a los servicios mínimos establecidos, "debemos destacar que se menoscaba nuestro derecho al ejercicio de la huelga debido a la escasez de personal. Matizamos este punto porque para cubrir los efectivos de guardia diarios en la isla no es suficiente con el personal del que disponemos actualmente, ya que para completar los turnos diariamente hay que tirar del personal que está en sus días de descanso. Por lo tanto, ningún miembro del personal a turno podrá ejercer este derecho básico; es más, cada día se tendrá que obligar a personal que no le corresponde trabajar a acudir a su puesto de trabajo de forma obligatoria, para cubrir los servicios mínimos".

Motivos de la huelga

"1) Inseguridad del personal en la zona sur de la isla, debido a la falta de medios humanos y materiales.

2) Incumplimientos en la práctica totalidad de los puntos de los acuerdos de fin de huelga de los años 2007 y 2011.

3) Incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales".

Estos son los motivos, dice la nota, "por los que hemos declarado una huelga indefinida a partir de este lunes, día 30. En el comunicado del Consorcio de este viernes, se anuncia que los representantes de los trabajadores nos hemos comprometido a concretar los motivos de la huelga tras la solicitud del Consorcio para que aclarásemos en qué términos existe inseguridad y para que determinásemos cuáles son los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales", aparte de "qué puntos de los acuerdos de fin de huelga de 2007 y 2011 no se han cumplido por parte de la Administración insular". En este aspecto, indica el comité de huelga, "nos vemos obligados a rectificar al Consorcio, ya que las aclaraciones que nos solicitan se hacen por un mero trámite y no porque se ponga en duda la legalidad de la convocatoria de huelga".

Otras aclaraciones

No obstante, añaden, el colectivo cree conveniente hacer las solicitadas aclaraciones:

"-La inseguridad a la que hacemos referencia en el primer punto es manifiesta, ya que el único parque de la zona sur es el de San Miguel y el parque de apoyo más cercano se encuentra en Santa Cruz, es decir, a una hora de carretera de dicho parque.

-Los incumplimientos en los acuerdos de fin de huelga de 2007 y 2011 son los siguientes:

En 2007

*Efectivos de guardia diarios, que en 2010 tendrían que haber sido 50. Actualmente son 44.

*Relación de puestos de trabajo (RPT). En el año 2007 se estimaba que este documento era una necesidad inaplazable; a día de hoy, seguimos sin RPT.

*Servicios preventivos en actos y eventos con afluencia masiva de personas (fiestas populares, conciertos y exhibiciones pirotécnicas…). El Consorcio se comprometió a que estos servicios fueran realizados por profesionales libres de servicio. A día de hoy, este punto del acuerdo sigue sin cumplirse.

*Consolidación del personal laboral temporal. Dicho personal sigue prestando sus servicios con contratos temporales.

*Plan de formación consensuado.

En 2011

*Efectivos de guardia diarios.

*RPT.

* Incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales".

El comité de huelga recuerda que "el Consorcio afirma que, entre los motivos de la convocatoria oficial, no se encuentra la falta de parques en el sur de la isla ni se cita la subvención del Cabildo a los voluntarios de La Laguna, pero en la convocatoria oficial sí está la falta de parques en el sur, ya que el primer punto de dicha convocatoria hace referencia a la inseguridad en el sur debido a la lejanía del parque más cercano", y añade: "Es evidente que entre los motivos no se halla la subvención a los voluntarios porque este hecho no afecta a nuestras condiciones de trabajo. Lo que sí es cierto es que esta decisión caprichosa y arbitraria ha sido la que ha empujado al colectivo de bomberos a denunciar la nefasta gestión del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife por parte de su consejero responsable, José Antonio Valbuena, y del Gobierno insular, debido ya no solo a que no se han construido los parques de la zona sur contemplados como necesarios en el Plan Director de Infraestructuras del Consorcio, desde hace 11 años, sino también por las reformas que con carácter urgente se deben acometer en los parques de Santa Cruz y de San Miguel".

A lo anterior acompañan: "Además, nuestros servicios jurídicos nos indican que, con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 2015, esa subvención puede ser ilegal debido a que ni el Cabildo de Tenerife ni el Ayuntamiento de La Laguna tienen competencias en materia de extinción de incendios, ya que estas competencias las tienen delegadas al Consorcio y dicha ley recoge que las administraciones no pueden destinar partidas presupuestarias a áreas en las que no tengan competencias".

En último lugar, rebaten lo que dice la nota emitida por el Consorcio sobre que "hay incremento del presupuesto para el año 2017". En este asunto, aclaran que "el incremento para este año no cubre ni de lejos las importantes necesidades de mantenimiento de los equipos de trabajo y de las instalaciones, ni tampoco las necesidades relativas a seguridad y formación de los trabajadores".

El comité de huelga también puntualiza que, "desde hace más de cinco años, no se han hecho inversiones importantes y que las consecuencias de estas políticas de recorte han sido muy negativas, tanto en lo que afecta al personal como en la infraestructura y en el material imprescindible para llevar a cabo nuestra labor".

En relación con lo que se asegura sobre que el Cabildo de Tenerife "trabaja desde 2015 en la construcción de dos nuevos parques, ya que en septiembre de dicho año se aprobó dentro del MEDI (Marco Estratégico de Desarrollo Insular) un total de 2,8 millones de euros", el comité de huelga lamenta que sea "rotundamente falso que se esté trabajando desde septiembre de 2015 en ese asunto, porque lo que refleja el MEDI es un corta y pega de lo que refleja el Plan Director del Consorcio y dicho Plan Director se actualizó en abril de 2016 por parte del Consorcio, cuando el señor Guzmán ejerció como presidente".

En cuanto a los 2,8 millones de euros, recalcan que "el MEDI refleja una serie de aportaciones anuales desde 2017 hasta 2021: 2017 (366.000 euros), 2018 (358.000 euros), 2019 (606.000 euros), 2020 (589.000 euros) y 2021 (839.000 euros). Es decir, que hasta 2021 no estarían los 2,8 millones para construir esos parques. Esta información la ponemos en duda debido a que, en la última reunión mantenida con el director insular de Seguridad, Javier Rodríguez, le preguntamos que dónde estaba la partida correspondiente al año 2017 y a ello contestó que 'no sabía”.