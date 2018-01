La impunidad canaria

El año empezó de la misma forma que terminó, con un exalcalde que suplantó a su hijo en unas oposiciones, un concejal lagunero que no deja su acta y ejerce de pieza clave para Coalición Canaria, y muchas dosis de machismo mediático. Es decir, siendo un mal ejemplo nacional.

Firgas: cuando el exalcalde de Firgas tomó la decisión de presentarse a unas oposiciones de alto nivel en lugar de su hijo, nunca pensó que los ciudadanos se pudieran enterar. Simplemente ejecutó la acción. No sabemos si fue ese halo de impunidad que rodea al partido nacionalista lo que lo empujó a presentarse al examen. A muchos les debe parecer que saltarse la ley no tiene castigo político, y a veces tampoco legal. Sin embargo, esta es la prueba perfecta para demostrar que, por mucho que los políticos de turno se crean que están por encima del bien y del mal, no es así.

Qué hubiera pasado si la persona que lo filtró no hubiera dicho nada o cómo es posible que habiendo una diferencia física evidente le permitieran hacer el examen. Estas son algunas de las preguntas básicas que muchos nos hacemos. Pero una de las cuestiones más inquietantes es cuántas veces ha podido suceder esto. El caso del exalcalde de Firgas crea la sospecha de que quizás el protagonista pensaba que lo iban a dejar pasar por su posición política. Y si pensaba eso, crea la duda de que quizás no ha sido la primera vez que un político canario realiza ese tipo de prácticas.

Esto es un problema grave, teniendo en cuenta que muchas de las personas que se quedan desempleadas en España optan por prepararse oposiciones. No aporta ninguna seguridad a todas las personas que se están preparando unas oposiciones en Canarias ver en portadas de periódicos que sus políticos suplantan a sus hijos en exámenes de alto nivel, y que encima el partido de turno lo oculta. Impresiona ver que no pasaron ni cinco días desde que CC dijo que no se creía las informaciones de este medio hasta que supimos que ellos conocían el caso del exalcalde antes que Canarias Ahora.

Machismo: Zebenzuí González sigue siendo tema de actualidad para la política lagunera, no porque aporte gran contenido a los plenos, sino porque se ha convertido en el puntal del grupo de gobierno. Para Coalición Canaria y para el Partido Socialista lagunero es una pieza clave en el tablero, y claro, eso el concejal lo sabe. Lejos quedaron esas semanas de tormenta política en las que los laguneros asistentes a los plenos se preguntaban dónde estaba el concejal, ya conocido a nivel nacional por verter comentarios machistas en un grupo de WhatsApp.

Nadie sabía dónde estaba o si iba a volver a los plenos, algo así como en el juego de Dónde está Wally pero en versión política. Tras ser expulsado del Partido Socialista, el concejal, que pasa a formar parte de los no adscritos, tiene un lugar estratégico que no va a pasar inadvertido en el próximo año. Zebenzuí González está acudiendo a los plenos, y además vota. Algo estamos haciendo mal los ciudadanos para que los políticos de turno nos atropellen por el camino con total impunidad.