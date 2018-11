Las RUP, entre ellas Canarias, tendrán cuotas de atún rojo específicas y asignadas por la UE desde 2019

Canarias, Madeira y Azores podrán contar con una cuota específica de atún rojo asignada por la Unión Europea para sus barcos de cebo vivo, ha informado este martes la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias.

Así lo ha acordado la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) (responsable de establecer cada año las cuotas para favorecer la conservación de la especie) en el marco de la XXI reunión extraordinaria celebrada estos días en la ciudad croata de Dubrovnik.

El viceconsejero canario de Sector Primario, Abel Morales, que ha seguido las negociaciones del ICCAT en Croacia, junto a representantes del subsector pesquero canario, ha indicado que actualmente España cuenta con una cuota dentro de la UE, y, a su vez, Canarias tiene asignada para su flota un volumen de capturas que determina el Gobierno de España, dentro de esa cuota española.

Abel Morales, viceconsejero del Sector Primario, en la reunión del ICCAT en Croacia

"Los pescadores y el Ejecutivo canario no consideramos justa esta cantidad, y venimos reivindicando que dicho reparto se modifique ya que no atiende a criterios objetivos, medioambientales, sociales y económicos, ni ofrece incentivos a la pesca selectiva -aspectos que cumple la pesca de esta especie en Canarias- como establece el Reglamento europeo", señala en un comunicado.



Morales comenta también que, en el marco de este encuentro, que se inició el lunes pasado y concluyó este lunes, el ICCAT ha acordado sustituir el actual plan de recuperación plurianual de atún rojo en al Atlántico este y Mediterráneo por uno de ordenación, ya que se considera que el estado actual del stock de esta especie ya no requiere las medidas de emergencia previstas en dicho plan de recuperación.

Para los años 2019-2020 las capturas totales serán de 32.240 toneladas para 2019 y 36.000 para 2020, de las cuales 17.623 y 19.460 respectivamente corresponden a la Unión Europea.

En cuanto a los túnidos tropicales, entre los que se encuentran el rabil y el patudo (la tuna en Canarias, Thunnus obesus), también de interés para Canarias, la Comisión advierte de que estas especies están siendo sobreexplotadas pero, debido a que no pudo alcanzarse un consenso en el marco de la reunión, ha acordado prorrogar las medidas actuales, lo que supone que los actuales límites de capturas anuales seguirán aplicándose durante 2019.



Como consecuencia, tampoco se aplicarán medidas de limitación en el empleo de dispositivos de concentración de peces, algo que sí ha pedido la flota canaria.