La oposición acusa a Ayuso de “doblar la deuda” en Madrid mientras “da regalos” a los ricos y “malpaga” a médicos y profesores

La financiación autonómica y las quejas del Gobierno de Ayuso sobre el “mal trato” que, según insisten los dirigentes del PP, está dando el Gobierno de Pedro Sánchez a Madrid han centrado gran parte del debate del Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves. Durante la sesión de control tanto Más Madrid como el PSOE han acusado a la presidenta regional y a su consejera de Economía, Rocío Albert, de duplicar e incluso triplicar la deuda de la región como desvela en su información de este jueves elDiario.es en la que se señala que el Gobierno de Madrid, según los informes sobre estabilidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda, disparó el gasto en 2023 “un 12%, a efectos de la regla de gasto”. Todo ello mientras eliminaba impuesto para favorecer a las clases más privilegiadas de la capital. Los dos grupos de la oposición les han reprochado a las dos que sigan insistiendo en “victimizarse” y en repetir “como un mantra” que Madrid está “infrafinanciada” y han lamentado que, por contra, la Comunidad “malpague a los profesores y a los médicos”.

El primero en lanzarse contra Ayuso ha sido el portavoz del PSOE, Juan Lobato, que la ha acusado de disparar la deuda en 2023 hasta los 36.000 millones de euros mientras “se gasta seis veces en regalos fiscales” para beneficiar a los que más ingresos tienen. Lobato, que ha vuelto a señalar que Ayuso esta “obsesionada” con Sánchez, ha exigido a la presidenta regional que emplee ese dinero que le da a los ricos en pagar “sueldos dignos a los médicos y profesores”. “Esto no va de eslóganes”, “eso de que España se rompe y de que el Gobierno nos roba”, porque “es mentira”, ha lanzado Lobato. “No digan que Madrid esta mal tratada y que van a a ir a Moncloa a cantarle [a Pedro Sánchez] las cuarenta”, ha ironizado (en alusión a lo que dijo este miércoles el alcalde de Madrid), para pedirle finalmente a Ayuso “mayor lealtad institucional”.

La presidenta regional, a su vez, ha acusado al portavoz del PSOE de hacer “demagogia” y le ha invitado a que “sea valiente” y a que se atreva a plantar cara a Sánchez como hace “Javier Lambán –expresidente de Aragón–, Joaquín Leguina o Felipe González”. Después le ha dicho que ella sabe que él “no es una criminal” y que justo por eso “está sentenciado por el sanchismo”, hurgando en la herida sobre su posible relevo del cargo en el Congreso regional del PSOE de Madrid. Dicho eso, le ha señalado: “Ahí le dejo ese consejo. Así al menos cuando pase a la historia podrá decirse que peleó por España y por Madrid”.

Ayuso ha insistido en que lo único que les pide a los socialistas es que “no se rompa España” ni “la caja común”, recordado que de los 50.000 millones que la Comunidad de Madrid recauda gracias al esfuerzo de los madrileños, solo 17.000 millones se quedan en la región y el resto “va a sufragar la caja del Estado” y van a parar a “quienes odian literalmente a España”.

Más Madrid: “Es mentira, Madrid no esta infrafinaciada”

Poco después, el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, cargaba también con contundencia contra la consejera de Economía de Ayuso, Rocío Albert. “Es mentira. Madrid no está infrafinanciada. Cuando se ve el presupuesto ejecutado se puede comprobar que cuando llega el dinero, Madrid no es que esté bien tratada, es que es la Comunidad a la que más dinero le ha caído de toda España. Es desolador verles a ustedes lloriqueando por los pasillos”. “Maduren y hagan sus deberes porque Madrid no tiene tiempo para perder más legislaturas con ustedes mientras les echan la culpa a terceros”, le ha espetado el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, a la consejera regional.

Albert, en su turno de réplica, ha insistido en ese mal trato y ha afirmado que el Gobierno debe a Madrid “1.000 millones” del fondo de competitividad, dinero que sí recibe en cambio Catalunya. También ha acusado al Gobierno central de haber “subido a los madrileños 69 veces los impuestos”, lo que a su juicio ha ahogado la economía de la región.