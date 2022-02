Tres sospechas de amaños en oposiciones municipales del Ayuntamiento de Zaragoza

La semana pasada Zaragoza en Común hizo público el posible amaño de los exámenes a oficial de cementerio del Ayuntamiento de la capital aragonesa que tuvieron lugar en noviembre de 2021. Las respuestas correctas del cuestionario contenían marcas tipográficas, en concreto un punto al final de cada frase. Esto permitía acertar las preguntas marcadas a quienes supieran “la clave del punto”. En concreto, ocho de las diez preguntas del temario general estaban marcadas, además de dos de reserva.

Al perecer, este no es el único caso de exámenes marcados en oposiciones municipales, ya que esta semana ha salido a la luz que se utilizo un sistema similar en las oposiciones a técnico medio de Informática, cuya prueba teórica se realizó en 2018, el 9 de abril. En este caso aparecen de nuevo ocho preguntas marcadas en el temario general, aunque en esta ocasión es a la inversa y la pregunta correcta es la que carece de un punto final.

Hoy mismo el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha avisado de otro posible amaño en la oposición a técnico superior sociocultural, celebrada en junio de 2021. Los socialistas no han precisado cuántas preguntas estarían afectadas por las irregularidades.

El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha propuesto abrir expedientes de información reservada en cada oposición que presente irregularidades. De esta forma se ha referido tanto a las de oficial para el cementerio de Torrero, sobre las que pudo haber un presunto "amaño" como a las que, al parecer, ha podido haber para puestos de informático en el año 2018, cuando ZeC estaba en el Gobierno de la ciudad.

Al respecto, Santisteve ha asegurado que entonces --cuando era el alcalde de Zaragoza-- no tuvo conocimiento de ese posible hecho y sindicatos "no trasladaron denuncia al respecto". En rueda de prensa, Santisteve ha criticado la "inacción" del Gobierno PP-Ciudadanos al asegurar que "lo sabían hace más de dos meses y no quieren abrir un expediente de información reservada que asegure que, con imparcialidad, se acuerde una solución al problema.

A su parecer "no se puede marear la perdiz en un asunto grave en el que es apuntan indicios de delito y que puede terminar en la Fiscalía", y ha añadido que el hecho de no actuar de forma diligente "hace ver la calidad de la prestación de los servicios públicos y la vigilancia de la administración para cumplir sus funciones".

Ha insistido en abrir un expediente de información reservada con "gente independiente y neutral del Ayuntamiento" y que sea de forma separada para cada caso con un instructor que recoja la información y se determine desde Recursos Humanos. "No debería ser complicado. Queremos que el procedimiento sea neutral e imparcial y también lo más garantista posible".

Según la portavoz socialista, Lola Ranera, se trata de un “escándalo sin precedentes” que exige una acción inmediata por parte de Área de Personal. Ha solicitado que se inicie una comisión de investigación y la suspensión cautelar del personas de recursos humanos que se encarga de la preparación de los exámenes.

Además, han anunciado que acudirán a la Fiscalía. "Esto está dañando la imagen del Ayuntamiento de Zaragoza a nivel nacional”, ha afirmado Ranera. Ha afirmado que si el alcalde, Jorge Azcón, “no puede garantizar la igualdad, merito y capacidad” en estos procesos, “que dé un paso atrás”. En este caso, ha criticado que el gobierno impidiera la puesta en marcha de un procedimiento de información reservada para investigar estos hechos.

Se refiere al pasado viernes, cuando el voto de calidad del Alcalde de Zaragoza impidió que se iniciase una investigación para esclarecer el posible "amaño" de la oposición a oficial del cementerio. Fue una iniciativa de Zaragoza en Común que contó con el apoyo de PSOE y Podemos, el rechazo de PP y Cs y la abstención de VOX. El concejal no adscrito, Ignacio Magaña, no ha intervenido en todo el pleno. El resultado de la votación fue14 votos a favor, otros 14 en contra y 2 abstenciones.