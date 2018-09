Conferencias, mesas redondas y 60 expositores fomentarán la eficiencia energética y del uso del agua en la Feria Canagua&energía

Sesenta expositores de diversos países mostrarán sus productos en la Feria Internacional Canagua&energía del 4 al 6 de octubre en Gran Canaria para fomentar la eficiencia energética y el uso del agua, así como las energías renovables y su uso para producir agua, entre empresas, profesionales y público en general.



El Cabildo no solo ha recuperado este encuentro dedicado al agua, sino que lo ha reforzado agregando la energía y la promueve bajo el convencimiento de que Gran Canaria tiene cualidades para convertirse en un referente en el fomento de las energías limpias y en dar a conocer nuevos modelos tanto en la eficiencia energética como en la utilización y la reutilización del agua, además de facilitar oportunidades de negocio, detalló el presidente insular, Antonio Morales.



El presidente recordó que Gran Canaria no tendría desde 2015 agua suficiente para subsistir si no fuera por la desalación, ahora además tiene conocimientos suficientes para exportar.



El binomio energía renovable-agua es clave en Gran Canaria -por eso el Cabildo ha puesto en marcha el Plan Renovagua de instalación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas en las instalaciones del Consejo Insular de Aguas-, pero en países de África son la auténtica solución a problemas de producción de agua gracias a las fuentes limpias, por lo que habrá una novedosa mesa redonda dedicada a su aplicación en el continente vecino, además de conferencias para que la ciudadanía sepa cómo ahorrar en las facturas de estos dos suministros.



Antonio Morales agradeció asimismo la implicación del sector privado y del presidente del Comité Organizador, Fernando Ojeda, a su vez miembro del Consejo Insular de Agua.



Ojeda parafraseó a Leonardo Da Vinci para recordar que el planeta es un ser vivo, que el agua es su sangre, y que uno de los síntomas de enfermedad es la fiebre, por tanto la contribución a bajar el calentamiento global es esencial y es uno de los fines de este encuentro, en el que participarán dos de las empresas del Top 20 mundial de empresas eólicas.



Asimismo, subrayó que de las cinco desaladoras españolas que funcionan con autoconsumo energético cuatro se encuentran en Gran Canaria, de modo que su autoridad en la materia está fuera de toda duda. Conocida es la experiencia del sureste, donde de un problema de escasez de agua se pasó a un ciclo de producción con renovables que le valió el reconocimiento de Naciones Unidas y su presentación en su sede para su aprovechamiento en países en desarrollo.



Así, Canagua&energía expondrá en Infecar productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Ghana y España, y contará con visitantes profesionales tanto nacionales como extranjeros, en especial de los países de África Occidental.



La Feria vincula a dos entidades insulares claves: el Consejo Insular de la Energía y el Consejo Insular de Aguas, y en esta ocasión estará dedicada a los entornos aislados o independientes que no están conectados a grandes redes de transporte de energía, por lo que ofrecerá soluciones a esta problemática y permitirá también mostrar la amplia experiencia insular en el sector de la desalación, incidió Morales durante la presentación del evento junto a los consejeros de Energía y de Agua, Raúl García Brink y Miguel Hidalgo.



En cuanto a la producción y empleo del agua, la iniciativa ahondará también

en la depuración y reutilización de aguas, transporte y su almacenamiento.



Los dos primeros días de la feria, el jueves y el viernes 4 y 5 de octubre, están dedicados exclusivamente al sector profesional, de modo que las empresas podrán aprovechar este magnífico escaparate que ofrece el Cabildo en Infecar para presentar productos y los profesionales podrán acudir a charlas y jornadas técnicas previa inscripción en la página www.canagua.es , mientras que el público general podrá acceder el sábado 6 de octubre.



El programa profesional y general



Para los dos primeros días está prevista la Jornada sobre la Cadena de Suministro de la Eólica Offshore con la colaboración del Clúster Marítimo de Canarias, una mesa redonda con la participación del comisario de Energía y Minas de la Comunidad de Estados de África Occidental, Sediko Douka, para disertar sobre agua y energía en ese continente, y la presentación del proyecto Demola Canarias, además del primer foro DESAL+Startups.



Los profesionales visitarán una instalación de tratamiento de aguas para analizar in situ alguno de sus aspectos y a la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).



El sábado el evento ya estará abierto al público general y acogerá un taller sobre energía eólica, conferencias para pagar menos por el agua y luz, así como una sesión informativa sobre las ayudas públicas para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas que ha impulsado el Cabildo de Gran Canaria y que los ciudadanos tienen de plazo hasta diciembre para solicitar.



La próxima edición, en 2020



Esta Feria pasará a ser bienal a partir de este año, por lo que la próxima cita será en 2020. Esta iniciativa está calificada como Feria Oficial de Canarias por el Gobierno de Canarias y auditada por la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y The Global Association of Exhibition Industry (UFI).



Organizada por el Cabildo a través de Infecar y la colaboración de la Spegc, cuenta con el patrocinio de Disa, Enercon, Aquialia y Cajasiete, la colaboración de la Unión Europea, el Gobierno español y el canario a través Proexca, el ITC y la Plocan.



También participa Casa África, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entreprise Europe Network, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal (Femepa), FuturEnviro y Entrées.com. También cuenta con el apoyo de los medios Retema, Aguasresiduales.info, Energética y Tecnoagua.



La Feria estará abierta de 10 a 19 horas para los profesionales los días 4 y 5 de octubre y la entrada será gratuita si están registrados, mientras que el público general podrá visitarla por 3,5 euros de 10 a 17 horas el día 6.