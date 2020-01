Ivi Fernández, una venezolana de sangre blanquiazul

La relación entre el fútbol e Ivanna Valentina Fernández Messina, más conocida como Ivi, se remonta a cuando ella aún era pequeña y solo lo veía como un hobby. “Quienes me veían jugar me preguntaban que por qué no entraba en un equipo de fútbol, pero no me veía dentro de uno”, afirma la extremo del equipo sénior femenino del CD Tenerife.

A pesar de ello, un día se planteó dar un paso más y transformar una afición en un estilo de vida: “Se lo comenté a mi madre, que no estaba muy de acuerdo al principio, por el hecho de que no me veía en este deporte. Mi padre, sin embargo, se emocionó y el mismo día que se lo conté me llevó a un equipo”. Así, de manera más formal, su carrera futbolística despegó cuando tenía 11 años.

Sus inicios en el fútbol la situaron como mediocampista, y no le fue nada mal. De hecho, admite que sus entrenadores se mostraban muy contentos con ella en esa posición. La predisposición de Ivi a probar algo nuevo y distinto la llevó a jugar como delantera. Comenta que en esa temporada como punta se convirtió en la máxima goleadora de su equipo, anotando 21 goles en 17 partidos

No se conformó con eso e iba rotando en todas las posiciones: lateral, centrocampista, mediocentro, extremo, delantera, … A Ivi Fernández solo le faltó jugar como portera. “Al final me decidí por la posición de extremo, la que más me gustaba”, admite Fernández. Añade que “ahora en el CD Tenerife juego de extremo y me gusta mucho hacer centros, que marquen las delanteras, y cuando puedo, hacer algún gol”.

Ser jugadora del CD Tenerife y los estudios no es incompatible: “Estoy cursando segundo de Bachillerato y quiero dedicarme a la Fisioterapia”. Para Ivi Fernández, “trabajar como fisioterapeuta en un equipo de fútbol es mi ilusión, porque he pasado por muchas lesiones y sé de la importancia de esta figura”.

Este afán por la Fisioterapia tiene, además, una connotación muy personal para la jugadora blanquiazul: “La que a día de hoy es mi mejor amiga tuvo una lesión grave. Nuestro padrino de fútbol era el fisio del equipo y ella y yo nos conocimos en una de sus terapias. Pude conocerla mejor y ver cómo fue su progreso”.

Para Ivi, lo increíble de la Fisioterapia es que “resulta impresionante ver cómo puedes ayudar a una persona a superarse a sí misma, dándole nada más que tu paciencia, tu amor y tu cariño para que pueda salir adelante. El hecho de sacar a una persona de algo malo y motivarla a ser alguien mejor me parece muy bonito”.

El CD Tenerife Sénior Femenino se mantiene invicto tras más de media liga, y el sueño del ascenso parece estar más cerca. Culpa de ello la tiene esa buena relación que existe en el vestuario: “El equipo está muy bien compenetrado. Pensé que iba a ser complicado, el hecho de empezar en un equipo nuevo, de tener otro comienzo, ... pero todas encajamos al instante”. En lo que va de temporada “hemos ganado todos los partidos, los hemos sabido llevar bastante bien. El más complicado que tuvimos fue contra la SD Ravelo, pero después del primer gol que marcamos nos emocionamos tanto que no hubo quien nos parase”.

“Todo lo que rodea al vestuario es mágico”, admite Ivi. La futbolista considera que el buen rollo y la armonía se transmite al campo y al propio cuerpo técnico, cuyo trabajo valora: “No hay palabras para describir su labor: están pendiente de nosotras, de nuestros fallos, siempre están preocupados para que mejoremos, nos facilitan todo, lo que necesitamos lo tenemos al alcance de nuestra mano”.

Formar parte del CD Tenerife y conocer a la gente que lo integra “es lo más bonito que me ha pasado”. Ivi, como venezolana nativa, admite que “el hecho de venir de otro país me ha hecho darme cuenta de cómo el fútbol te puede conectar con tanta gente y otras culturas”.

Asimismo, sueña y tiene como objetivo formar parte de la selección nacional de Venezuela, la cual ya se ha puesto en contacto con ella en varias ocasiones, aunque no se ha dado la oportunidad de debutar.

Sin duda, lo que Ivi Fernández destaca sobre todas las cosas es haber conocido a sus compañeras de equipo, “el hecho de coincidir todas y encajar tan bien. Somos como un rompecabezas: cada una somos una pieza que, y todas juntas, hacemos algo muy grande y mágico”.