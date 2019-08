Las Palmas Atlético ilusiona en su estreno liguero

Las Palmas Atlético comenzó con victoria su andadura en el grupo 1 de la Segunda División B. El conjunto de Juan Manuel Rodríguez se adelantó en el marcador con el tempranero tanto de Juan Fernández, pero vio como los ibicencos voltearon el partido a través de Javi Pérez y Kike López. Con el receso, el nombrado delantero catalán del filial amarilo, quien completó su doblete, y Diego, desde el punto fatídico, dieron los tres puntos a la 'vela chica'.



Comenzó bien el partido para los intereses de Las Palmas Atlético, ya que a los 40 segundos, Juan Fernández aprovechó un error del guardameta visitante Germán en la salida de balón, para marcar a puerta vacía el primer tanto de la contienda. Poco duró la alegría a la escuadra amarilla, ya que cinco minutos después, tras un saque de banda en largo, Javi Pérez remató de cabeza al fondo de la portería de Choolani.



Nada más sacar de centro, pudo adelantarse, de nuevo, el cuadro de Juan Manuel Rodríguez, tras un pase en largo sobre Juan Fernández, quien remató excesivamente alto ante el ibicenco Germán.



Con tablas en el marcador, el Ibiza tomó el mando del partido, generando varias situaciones de peligro. Superado el minuto diez, tras una buena combinación en la frontal con Cirio, el delantero visitante Rodado se quedó solo ante Choolani, aunque el cancerbero amarillo acertó a rechazar a córner el remate del atacante balear.



A partir de ahí, el partido entró en una fase igualada, con menos llegadas a las áreas, hasta que superada la media hora, Javi Pérez remató fuera por poco, desde el interior del área, tras un centro desde banda izquierda. El filial amarillo reaccionó en la recta final de la primera mitad, creando peligro en el área ibicenca, con un pase de Alberto Reina a la espalda de la zaga, al que no llegó Jesús Fortes por centímetros.



Poco después, tras un lanzamiento de saque de esquina al primer palo, Juan estuvo a punto de marcar, con un remate que acabó en las manos del cancerbero Germán. Cuando la primera parte agonizaba, Cirio metió un balón entre líneas al interior del área grancanaria y Kike López, tras regatear a Choolani en el mano a mano, anotó el 1-2 con el que finalizó la primera mitad.



El arranque de la segunda mitad estuvo marcado por las lluvias imperantes sobre el recinto de Siete Palmas, que no ralentizaron el fútbol de ambas escuadras. Comenzó bien el conjunto de Juan Manuel Rodríguez, que a los ocho minutos, logró empatar el partido, por mediación de Juan Fernández, quien completó su doblete, tras aprovechar un pase en profundidad de Alberto Reina para fusilar, con un disparo raso, al cancerbero Germán.



La igualada dio alas a la escuadra grancanaria, y el propio Juan Fernández pudo marcar el tercer tanto antes del primer cuarto de hora de la segunda parte, tras otro pase al espacio de Alberto Reina, aunque el remate del bigoleador grancanario terminó en las manos del cancerbero ibicenco.



El tanto de la victoria amarilla llegó poco antes del ecuador de este segundo período, tras un buen pase de Alberto Reina para Pablo Haro, quien fue derribado dentro del área por el visitante Rubén, cuando encaraba a Germán. La acción, que terminó con la expulsión del defensor balear, se encargó de materializarla Diego, desde los once metros, para establecer el que a la postre sería el definitivo 3-2.





Pese a la inferioridad numérica, reaccionó el Ibiza, y poco antes de la media hora, Javi Pérez avisó con un tiro, desde la frontal, que Choolani atrapó en dos tiempos. Pudo sentenciar el filial amarillo, a diez minutos del final, tras una penetración de Jurgen hasta línea de fondo y pase atrás, que terminó con un remate de Garai, incomprensiblemente por encima del marco.



El partido se animó en los últimos minutos, y el Ibiza tuvo dos claras ocasiones para evitar la derrota. Primero, con un penalti por mano de Dani Martín, dentro del área, que lo lanzó Cirio y que lo detuvo Choolani ,rechazando el esférico; y segundo, en el tiempo de alargue, con un pase del nombrado Cirio desde línea de fondo y posterior remate de Rai, que se marchó ligeramente desviado.

LAS PALMAS ATLÉTICO (3): Choolani; Jesús Fortes, Dani Martín, Camacho, Juan, Garai, Manu Alemán (Luis García, 81'), Pablo Haro (Diego Herrera, 90'), Diego, Alberto Reina (Jurgen, 75') y Juan Fernández.



UD IBIZA (2): Germán; Fran Grima, Rubén, Gonzalo, Núñez, Javi Lara (Rai, 79'), Javi Pérez, Kike López (Pep Caballe, 61'), Rodado (Mariano, 68'), Cirio y Morillas.



ÁRBITRO: Manuel Pérez Hernández (Comité madrileño). Expulsó por los visitantes, con roja directa, a Rubén (65'). Amonestó por los locales a Garai y Dani Martín; y por los visitantes a Fran Grima, Gonzalo y Núñez.



GOLES: 1-0: (1') Juan Fernández. 1-1: (5') Javi Pérez. 1-2: (45') Kike López. 2-2: (53') Juan Fernández. 3-2: (66') Diego, de penalti.



INCIDENCIAS: Anexo Estadio Gran Canaria. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana calurosa y con lluviosa. Ante unos 350 espectadores.