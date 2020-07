Bea Betancort regresa a las canchas con el CB Puerto del Carmen

El CB Lanzarote Puerto del Carmen, conjunto que debutará en la Liga Guerreras Iberdrola, ha confirmado este domingo la incorporación a la plantilla de la central Bea Betancort, jugadora que no pudo participar la pasada campaña al estar recuperándose de una lesión de rodilla por la que tuvo que pasar por el quirófano.

La jugadora está pendiente de recibir el alta médica y para ello se tendrá que desplazar a Madrid para ser evaluada por el equipo médico que la intervino el pasado mes de septiembre. Era la segunda vez que tenía que ser operada al sufrir la fractura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que las lesiones no la han respetado a lo largo de su trayectoria deportiva.

La central comentaba que “ha sido un año duro porque no estuve con mis compañeras” y explicó que “ya estoy entrenando con ellas en el gimnasio y corriendo un poquito. Me encuentro bien y solo me falta el visto bueno del médico para estar con ellas en la cancha”.

Beatriz Betancort quiere volver a disfrutar con el CB Lanzarote Puerto del Carmenhttps://t.co/xi1yNsmLCL pic.twitter.com/b4pjLoSdpk — @bmptodelcarmen (@bmptodelcarmen) 19 de julio de 2020

Por su parte, el entrenador del equipo, Miguel Ángel Lemes, la define como “una central inteligente, tácticamente buena y que da mucho ritmo al balón” y considera que debe “mejorar su lanzamiento a media distancia para generar más peligro en sus acciones”.

La incorporación de Bea Betancort a la primera plantilla del CB Lanzarote Puerto del Carmen se suma a los fichajes de la portera chilena Antonella Piantini, la extremo argentina Cati Benedetti y la pivote bosnia Sladjana Topic. Y en el capítulo de renovaciones se ha garantizado la continuidad de Mari Sánchez, Neus Llorens y las hermanas Luci y Cristina Betancort.