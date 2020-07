Domingo de despedidas para Silva y Pedro

Domingo de despedidas para dos de los jugadores canarios de la Premier inglesa. Últimos partidos para David Silva en el City y para Pedro Rodríguez en el Chelsea.

El de Arguineguín jugó ante el Norwich el último partido de su carrera en el Manchester City. El 5-0 significó el colofón a una década en los ‘citizen’.

Por su parte, Pedro Rodríguez dijo adiós a Stamford Bridge en la victoria del Chelsea sobre el Wolverhampon (2-0), lo que significó además la clasificación de los londineses para la próxima edición de la Copa de Europa. Todo hace indicar que el futuro del futbolista de Abades será la Roma.

My last game at Stamford Bridge. Thanks to every fan for your support through this years, to the club for giving me the chance of being a Blue and to my teammates. You'll be in my heart forever. Now let's fight for FA Cup trophy!!! BIG BLUE FAMILY 👏🏻💙🔝 @ChelseaFC #CFC #KTBFFH pic.twitter.com/vwFKmnWfbx