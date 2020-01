El CD Tenerife pierde en Huesca por dos errores y la falta de recambios

El CD Tenerife de Rubén Baraja vive en la contradicción de crecer como equipo sin resultados a cambio. Este miércoles hizo en Huesca un buen partido, pero salió derrotado por dos errores de marca —uno grosero—, mientras vivía la frustración de hacer tres cambios que no mejoraron a los sustituidos, ni aportaron influencia positiva en su juego.

Pintaba el partido de oros cuando, en el minuto cuatro, una asociación espléndida de Suso y Luis Pérez en la banda derecha acabó con un centro imposible del lateral utrerano que cayó en el área para ser rechazado al borde del área. Por una vez, el beneficio de la segunda jugada lo aprovechó Aitor Sanz para enganchar una volea soberbia.

El premio al gusto por el balón fue efímero porque la primera llegada del Huesca cogió al propio Aitor separado lo justo de Mikel Rico para que, cuatro minutos después, el ex del Athletic Club rematara a placer un centro lateral de Miguelón. El Tenerife no se aflojó y tuvo la siguiente con un mano a mano de Dani Gómez que rechazó ÁLbvaro Fernández.

De lo peor avisó Aitor en el 15 con un pase de seguridad mal calculado que resolvió Dani con su primera mano salvadora. Y la catástrofe llegó tres minutos después. El grupo de Míchel percutió por la derecha con un envío pasado de Miguelón que recogió en el flanco izquierdo Ferreiro. Caracoleó el orensano y la devolvió otra vez al palo largo, donde Miguelón ganó la espalda para matar a Dani y a las esperanzas tinerfeñistas. Moore, entre tanto, se preguntaba por las tareas incumplidas.

Fue el 2-1 mucho lastre para un Tenerife que, con poco balón, dispuso de dos buenas ocasiones antes del descanso: primero Jorge (min. 36) rematando un rechace tras un libre directo de Milla. Luego (min. 42), el propio canterano y Dani Gómez —sin premio hoy, pese a multiplicarse— se estorbaron para armar un churro de tiro.

Entre tanto, el Tenerife volvió a ser un equipo fiable en el orden táctico —y más que generoso en los esfuerzos cortos— frente a un rival con más calidad en el medio juego que, no obstante, no fue capaz de provocar más peligro por más que hizo suya la posesión.

Baraja y los suyos se lanzaron a la búsqueda del empate tras el receso. Adelantó la presión veinte metros, fijó al Huesca en su campo y tuvo el empate con otra llegada de Suso (min. 58’) que se encontró encima Jorge para sacarse como pudo un tiro que se fue alto. El juvenil, notable en varios controles cuando vino a ofrecerse a los medios, gana en madurez en cada oportunidad. Como Elliot, otro que sorprende por el desahogo con el que se manejó para inventarse regates y no amilanarse en el cuerpo a cuerpo.

En el debe que acabó por descubrir la incapacidad de los blanquiazules tuvo mucho que ver la esterilidad de los cambios de Baraja. Y no por culpa suya. Ausentes Bermejo, Malbasic y Mierez, no había más cera que la de Nahuel, Naranjo e Isma López para buscar gol. Pero ninguno de los tres mejoró a los relevados, que eran un juvenil, otro canterano debutante en el fútbol profesional y un lateral derecho jugando a banda cambiada. Ni con esas. El uno hizo muy bueno a Elliot, el otro no fue más rápido que Jorge y la primera acción de López fue una pugna perdida que resolvió con una falta y tarjeta amarilla.

Incluso así, el Tenerife acabó metiendo en su área a un Huesca que antes se encontró (min. 65 y 85) con Dani y sendas manos salvadoras —Baraja tendrá que decidir antes del domingo si alarga su serie después de la ausencia forzosa de Ortolá—, pero le pesó demasiado involucionar con sus propios cambios. Abierto el mercado de invierno, no le queda otra que perseverar en lo que hace bien mientras resuelve las llegadas, cuando menos, de Lasure y Joselu.

SD HUESCA (2): Álvaro Fernández; Miguelón, Pulido, Josué, Luisinho; Mosquera, Mikel Rico, Juan Carlos (Dani Raba, min. 58); Sergio Gómez, Ferreiro (Eugeni, min. 85) y Okazaki (Dani Escriche, min. 68).

CD TENERIFE (1): Dani; Luis Pérez, Alberto, Álex Muñoz, Moore (Isma López, min. 81); Suso, Milla, Aitor Sanz, Elliot (Nahuel Leiva, min. 60); Jorge (Naranjo, min. 73) y Dani Gómez.

ÁRBITRO: Varón Aceitón (Comité Balear). Mostró tarjeta amarilla al local Luisinho y a los visitantes Aitor Sanz, Moore e Isma López.

GOLES: 0-1. Min. 4: Aitor Sanz; 1-1. Min. 8: Mikel Rico; 2-1. Min. 18: Miguelón.

INCIDENCIAS: encuentro correspondiente a la 23ª jornada de La Liga Smartbank disputado en el estadio El Alcoraz, ante 5.209 espectadores.