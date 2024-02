Álvaro Valles: “En verano decidiré con mi agente si ampliar el contrato o ver qué pasa”

El portero titular de la UD Las Palmas, Álvaro Valles, ha asegurado este jueves que está ajeno a los rumores de un posible traspaso a final de temporada y no quiere saber “absolutamente nada” hasta que termine el curso, cuando decidirá su futuro deportivo con su agente.

El guardameta sevillano tiene contrato hasta 2025 después de renovar por partidos disputados, pero su notable campaña ha despertado el interés de muchos equipos, así como de una hipotética convocatoria para la selección española absoluta.

Valles ha dicho en rueda de prensa que no intuye que pueda ser su última temporada con la UD Las Palmas: “No, no tengo esa sensación, estoy ajeno a los rumores, no quiero saber absolutamente nada, y de aquí al verano ya se verá lo que pueda pasar, me pondré en contacto con mi agente y decidiremos si ampliar el contrato o ver qué pasa”, ha explicado.

El cancerbero andaluz, bético de cuna, ha asegurado también que no ha tenido “el placer” de hablar en privado con Luis de la Fuente, pero le “enorgullecen” los halagos del seleccionador español ante su buena temporada, y si le llega esa oportunidad, será “bienvenida”.

Ahora bien, Valles antepone el “éxito colectivo al individual” e incluso ha comentado que cambiaría ganar el Trofeo Zamora al portero más goleado por una buena clasificación del equipo amarillo, “lo más arriba posible” en LaLiga EA Sports, una vez que la permanencia está virtualmente conseguida.

Tras el 5-0 encajado en la visita al Atlético de Madrid, el guardameta del equipo amarillo ha subrayado que el estilo de juego arriesgado que utilizan puede desencadenar en un resultado así, sobre todo “ante un equipo top de Europa”, pero está convencido de que esa forma de jugar “nos da mucho más de lo que nos quita” y la goleada encajada fue “algo puntual”.

El próximo domingo, los isleños jugarán en Gran Canaria ante Osasuna y espera un partido “totalmente diferente” al de la primera vuelta en el estadio El Sadar, donde los navarros dominaron ampliamente, aunque sin premio final (1-1).

“Los partidos de casa son muy importantes para nosotros y nuestro ambiente nos lleva a ser mucho más valientes y precisos”, ha apuntado.