Antonio Suárez deja la presidencia de la FIFLP

Antonio Suárez Santana ha anunciado este martes que no se presentará a la reelección al cargo de presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), puesto que venía ocupando desde hacía 33 años. Así lo ha comunicado por carta publicada en los canales de la FIFLP.

Antonio Suárez, feliz por la Medalla de Oro de la Ciudad de Las Palmas

Saber más

“Durante estos últimos meses he aprovechado para reflexionar y he llegado a la decisión irrevocable de no presentarme a la reelección a la presidencia de la FIFLP. No obstante, seguiré prestando mi apoyo incondicional al fútbol canario desde mis responsabilidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la secretaría del consejo de administración de la Mutualidad de Futbolistas Españoles bajo la honestidad, experiencia y el buen hacer que me caracteriza”, señala en el texto.

✉️ | 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘀 𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮𝘀



✍️Antonio Suárez Santana, presidente en funciones de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas



➡️https://t.co/cjJCEKbpA6 pic.twitter.com/NHAScqL0Zu — Federación de Fútbol de Las Palmas (@FFLasPalmas) April 19, 2022

“Es el momento de disfrutar de todos aquellos a los que les he restado mi tiempo durante los últimos años, especialmente mi familia, mis seres queridos y amigos cercanos. Con ellos tengo una deuda que intentaré saldar en la medida de mis posibilidades”, añade.